RT показало кадры допроса задержанного за попытку убийства Симоньян. Видео

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Задержанный действовал по заказу спецслужб Украины Фото:

Телеканал RT показал видео задержания создателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Кадры опубликовал телеканал у себя в Telegram.

«Я проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги. После этого куратор должен был оставить мне оружие, но я был пойман ФСБ», — сказал задержанный в видео, опубликованном RT. По его словам, с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала злоумышленников, готовивших покушение на Симоньян и Собчак по заказу СБУ. За их убийство заказчики обещали по 1,5 миллиона рублей.

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Телеканал RT показал видео задержания создателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Кадры опубликовал телеканал у себя в Telegram. «Я проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги. После этого куратор должен был оставить мне оружие, но я был пойман ФСБ», — сказал задержанный в видео, опубликованном RT. По его словам, с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала злоумышленников, готовивших покушение на Симоньян и Собчак по заказу СБУ. За их убийство заказчики обещали по 1,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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