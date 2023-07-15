Телеканал RT показал видео задержания создателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Кадры опубликовал телеканал у себя в Telegram.
«Я проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги. После этого куратор должен был оставить мне оружие, но я был пойман ФСБ», — сказал задержанный в видео, опубликованном RT. По его словам, с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала злоумышленников, готовивших покушение на Симоньян и Собчак по заказу СБУ. За их убийство заказчики обещали по 1,5 миллиона рублей.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.