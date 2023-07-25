В Париже показали главный символ Олимпиады 2024 года. Фото

Оргкомитет Игр-2024 представил новый дизайн олимпийского факела
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Дизайн факела для Олимпийских игр разработал Матье Леаннер Фото:

Во время открытия Олимпийских игр будет использоваться новый дизайн факела. Его разработал Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«В верхней части факела сделана прорезь, чтобы пламя было видно со всех сторон. Нижняя часть факела выполнена в виде „волнового рельефа“ из полированной стали, который олицетворяет собой воды реки Сены и океанские путешествия, совершенные Олимпийским огнем», — передает Sport24 описание факела.

В оргкомитете отметили, что новый дизайн факела сочетает в своем решении мотивы равенства, воды и умиротворения. По информации ведомства — факел представляет собой достояние искусства, передает ТАСС.

Новый образ факела разработал дизайнер Матье Леаннер. Его стиль — это рифмовка визуальных решений с природой, историей и техникой. Каждая часть нового факела несет отдельный смысл. Волнистая и блестящая нижняя часть — вода. Франция планирует пронести факел через все свои заморские территории, таким образом подчеркивается связь океанов. Изгибы факела символизируют умиротворение.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. По традиции, олимпийский огонь зажгут в Греции, на родине игр.

Дизайн факела для Олимпийских игр 2024 года
Дизайн факела для Олимпийских игр 2024 года
Фото:

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Во время открытия Олимпийских игр будет использоваться новый дизайн факела. Его разработал Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже. «В верхней части факела сделана прорезь, чтобы пламя было видно со всех сторон. Нижняя часть факела выполнена в виде „волнового рельефа“ из полированной стали, который олицетворяет собой воды реки Сены и океанские путешествия, совершенные Олимпийским огнем», — передает Sport24 описание факела. В оргкомитете отметили, что новый дизайн факела сочетает в своем решении мотивы равенства, воды и умиротворения. По информации ведомства — факел представляет собой достояние искусства, передает ТАСС. Новый образ факела разработал дизайнер Матье Леаннер. Его стиль — это рифмовка визуальных решений с природой, историей и техникой. Каждая часть нового факела несет отдельный смысл. Волнистая и блестящая нижняя часть — вода. Франция планирует пронести факел через все свои заморские территории, таким образом подчеркивается связь океанов. Изгибы факела символизируют умиротворение. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. По традиции, олимпийский огонь зажгут в Греции, на родине игр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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