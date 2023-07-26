«Курганфармация» судится с тюменской фирмой из-за пожарной сигнализации

27 июля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

«Курганфармация» требует расторжения договора с тюменской фирмой на установку пожарной сигнализации Фото: Московец Илья © URA.RU АО «Курганфармация» через суд добивается расторжения договора на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации. Аптечная сеть, часть акций которой принадлежит властям Курганской области, взыскивает деньги с тюменской фирмы ООО «Атлас». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области. «АО „Курганфармация“ взыскивает денежные средства в размере 745 тысяч 280 рублей с ООО „Атлас“. Расторгается договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре», — написано в определении арбитражного суда Курганской области. Уточняется, что заседание арбитражного суда первой инстанции состоится 22 августа в Кургане. Сторонам предложено урегулировать конфликт путем заключения мирового соглашения. Ранее правительство Курганской области требовало у АО «Курганфармации» возместить убытки в размере 1,5 миллиона рублей из-за пожара в детском лагере «Чайка». В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что в марте 2022 года загорелся дом сторожа в оздоровительном лагере «Чайка» в поселке Искра Звериноголовского округа. Лагерь находится в пользовании «Курганфармации», при этом данная недвижимость является государственной собственностью Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

АО «Курганфармация» через суд добивается расторжения договора на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации. Аптечная сеть, часть акций которой принадлежит властям Курганской области, взыскивает деньги с тюменской фирмы ООО «Атлас». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области. «АО „Курганфармация“ взыскивает денежные средства в размере 745 тысяч 280 рублей с ООО „Атлас“. Расторгается договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре», — написано в определении арбитражного суда Курганской области. Уточняется, что заседание арбитражного суда первой инстанции состоится 22 августа в Кургане. Сторонам предложено урегулировать конфликт путем заключения мирового соглашения. Ранее правительство Курганской области требовало у АО «Курганфармации» возместить убытки в размере 1,5 миллиона рублей из-за пожара в детском лагере «Чайка». В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что в марте 2022 года загорелся дом сторожа в оздоровительном лагере «Чайка» в поселке Искра Звериноголовского округа. Лагерь находится в пользовании «Курганфармации», при этом данная недвижимость является государственной собственностью Курганской области.