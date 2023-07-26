«Курганфармация» судится с тюменской фирмой из-за пожарной сигнализации

АО «Курганфармация» через суд добивается расторжения договора на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации. Аптечная сеть, часть акций которой принадлежит властям Курганской области, взыскивает деньги с тюменской фирмы ООО «Атлас». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.
«АО „Курганфармация“ взыскивает денежные средства в размере 745 тысяч 280 рублей с ООО „Атлас“. Расторгается договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре», — написано в определении арбитражного суда Курганской области.
Уточняется, что заседание арбитражного суда первой инстанции состоится 22 августа в Кургане. Сторонам предложено урегулировать конфликт путем заключения мирового соглашения.
Ранее правительство Курганской области требовало у АО «Курганфармации» возместить убытки в размере 1,5 миллиона рублей из-за пожара в детском лагере «Чайка». В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что в марте 2022 года загорелся дом сторожа в оздоровительном лагере «Чайка» в поселке Искра Звериноголовского округа. Лагерь находится в пользовании «Курганфармации», при этом данная недвижимость является государственной собственностью Курганской области.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.