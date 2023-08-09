Проукраинские telegram-каналы лгут об отсутствии Юнармии в новых регионах РФ

Проукраинские telegram-каналы распространяют информацию о том, что в новых регионах РФ нет подразделений Юнармии, однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Украинские источники начали распространять сообщение, согласно которому в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях якобы нет подразделений молодежного движения Юнармия. Однако член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг эту информацию.
«Молодежь в Юнармии принимает активное участие, занимается военно-патриотическим воспитанием, приведением в порядок памятников, изучением истории, помощью нуждающимся и прочими полезными и важными делами. В Запорожской области Юнармия точно присутствует. Мы с ними открывали памятники и общались, и лекции им читали, и так далее», — рассказал URA.RU Владимир Рогов.
Также на официальном сайте движения содержится информация о подразделениях в новых регионах РФ. Мэр Мариуполя Олег Моргун регулярно встречается с членами Юнармии. Также новости из жизни Юнармии выкладывают администрации Мариуполя и Херсонской области в своих официальных telegram-каналах.
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