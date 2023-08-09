Проукраинские telegram-каналы лгут об отсутствии Юнармии в новых регионах РФ

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День памяти участников боевых действий. Курган, флаг, юнармия
Молодежь Запорожья принимает активное участие в жизни Юнармии, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Проукраинские telegram-каналы распространяют информацию о том, что в новых регионах РФ нет подразделений Юнармии, однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Украинские источники начали распространять сообщение, согласно которому в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях якобы нет подразделений молодежного движения Юнармия. Однако член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг эту информацию.

«Молодежь в Юнармии принимает активное участие, занимается военно-патриотическим воспитанием, приведением в порядок памятников, изучением истории, помощью нуждающимся и прочими полезными и важными делами. В Запорожской области Юнармия точно присутствует. Мы с ними открывали памятники и общались, и лекции им читали, и так далее», — рассказал URA.RU Владимир Рогов.

Также на официальном сайте движения содержится информация о подразделениях в новых регионах РФ. Мэр Мариуполя Олег Моргун регулярно встречается с членами Юнармии. Также новости из жизни Юнармии выкладывают администрации Мариуполя и Херсонской области в своих официальных telegram-каналах.

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Проукраинские telegram-каналы распространяют информацию о том, что в новых регионах РФ нет подразделений Юнармии, однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. Украинские источники начали распространять сообщение, согласно которому в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях якобы нет подразделений молодежного движения Юнармия. Однако член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг эту информацию. «Молодежь в Юнармии принимает активное участие, занимается военно-патриотическим воспитанием, приведением в порядок памятников, изучением истории, помощью нуждающимся и прочими полезными и важными делами. В Запорожской области Юнармия точно присутствует. Мы с ними открывали памятники и общались, и лекции им читали, и так далее», — рассказал URA.RU Владимир Рогов. Также на официальном сайте движения содержится информация о подразделениях в новых регионах РФ. Мэр Мариуполя Олег Моргун регулярно встречается с членами Юнармии. Также новости из жизни Юнармии выкладывают администрации Мариуполя и Херсонской области в своих официальных telegram-каналах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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