The Economist: чтобы похоронить погибших, Украина выкапывает жертв прошлых войн

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
Потери Украины во время спецоперации России остаются секретной информацией, отмечается в журнале Фото:
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Украинские службы вынуждены хоронить погибших военных в могилах, в которых ранее находились жертвы прошлых войн. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Чтобы похоронить своих погибших, Украине приходится выкапывать жертв прошлых войн. <…> Песчаная земля, где похоронили украинского бойца Виталия Чеховского, была мягкой и рыхлой. Еще несколько недель назад его могила была местом упокоения кого-то другого», — передает журнал The Economist. Журнал описывает захоронения на Лычаковском кладбище.

Директор кладбища Александр Дмитрив отметил, что раньше места для захоронения хватало. Однако позже хоронить погибших пришлось на месте мемориала, который был построен еще в 1970 году.

В материале отмечается, что количество погибших военных остается засекреченной информацией. Однако граждане Украины отмечают рост числа могил.

Ранее американский журналист Брендан Хоффман также сообщал, что во Львове раскапывают старые могилы для захоронения. Причина та же: нехватка мест. Спецоперация России на Украине идет 534 дня.

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Украинские службы вынуждены хоронить погибших военных в могилах, в которых ранее находились жертвы прошлых войн. Об этом сообщает журнал The Economist. «Чтобы похоронить своих погибших, Украине приходится выкапывать жертв прошлых войн. <…> Песчаная земля, где похоронили украинского бойца Виталия Чеховского, была мягкой и рыхлой. Еще несколько недель назад его могила была местом упокоения кого-то другого», — передает журнал The Economist. Журнал описывает захоронения на Лычаковском кладбище. Директор кладбища Александр Дмитрив отметил, что раньше места для захоронения хватало. Однако позже хоронить погибших пришлось на месте мемориала, который был построен еще в 1970 году. В материале отмечается, что количество погибших военных остается засекреченной информацией. Однако граждане Украины отмечают рост числа могил. Ранее американский журналист Брендан Хоффман также сообщал, что во Львове раскапывают старые могилы для захоронения. Причина та же: нехватка мест. Спецоперация России на Украине идет 534 дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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