11 августа 2023

В Одессе задержали молдаван, пытавшихся вывезти украинцев за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Молдован задержали за попытку вывезти украинцев из страны Фото:

В Одессе задержали граждан Молдавии, которые пытались вывезти двух украинцев за границу, спрятав их под сидениями минивэна. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Двое граждан Молдавии утверждали, что кроме них в машине никого нет, но пограничники достали из-под сидений двух украинцев. Пассажиры признались, что нашли перевозчиков через Telegram и заплатили им 4,5 тысячи долларов, чтобы уехать из страны. В итоге незаконная переправка заблокирована», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Ранее в Молдавию пытались выехать четверо граждан Украины, которые спрятались в тайнике, обустроенном в фургоне. Как передает RT со ссылкой на Госпогранслужбу, микроавтобусу не хватило до границы 300 метров, а сама поездка стоила четыре тысячи долларов.

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В Одессе задержали граждан Молдавии, которые пытались вывезти двух украинцев за границу, спрятав их под сидениями минивэна. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. «Двое граждан Молдавии утверждали, что кроме них в машине никого нет, но пограничники достали из-под сидений двух украинцев. Пассажиры признались, что нашли перевозчиков через Telegram и заплатили им 4,5 тысячи долларов, чтобы уехать из страны. В итоге незаконная переправка заблокирована», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ранее в Молдавию пытались выехать четверо граждан Украины, которые спрятались в тайнике, обустроенном в фургоне. Как передает RT со ссылкой на Госпогранслужбу, микроавтобусу не хватило до границы 300 метров, а сама поездка стоила четыре тысячи долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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