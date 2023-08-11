В Одессе задержали молдаван, пытавшихся вывезти украинцев за границу

В Одессе задержали граждан Молдавии, которые пытались вывезти двух украинцев за границу, спрятав их под сидениями минивэна. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
«Двое граждан Молдавии утверждали, что кроме них в машине никого нет, но пограничники достали из-под сидений двух украинцев. Пассажиры признались, что нашли перевозчиков через Telegram и заплатили им 4,5 тысячи долларов, чтобы уехать из страны. В итоге незаконная переправка заблокирована», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Ранее в Молдавию пытались выехать четверо граждан Украины, которые спрятались в тайнике, обустроенном в фургоне. Как передает RT со ссылкой на Госпогранслужбу, микроавтобусу не хватило до границы 300 метров, а сама поездка стоила четыре тысячи долларов.
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