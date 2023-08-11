Посол Антонов объяснил удаление Риттера с Youtube

Посол Антонов: США попытались закрыть Риттеру рот

12 августа 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

США попытались закрыть Скотту Риттеру (на фото) рот, удалив его youtube-канал, заявил Анатолий Антонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США «затыкают рот» всем, кто высказывается против официальной политики Вашингтона. Это произошло и с бывшим разведчиком США Скоттом Риттером, которому видеохостинг Youtube удалил канал. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — заявил Анатолий Антонов в telegram-канале посольства РФ в США. Политик отмечает, что Скотт Риттер один из немногих, кто высказывал альтернативную точку зрения о проблемах в мире, давал аудитории объективный взгляд на РФ и спецоперацию на Украине. США проявили двойные стандарты, удалив youtube-канал бывшего американского разведчика, добавил Антонов. Вечером 11 августа видеохостинг Youtube удалил канал Скотта Риттера. В своих видео экс-разведчик США неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации и критиковал Вашингтон, который поддерживает Украину.

США «затыкают рот» всем, кто высказывается против официальной политики Вашингтона. Это произошло и с бывшим разведчиком США Скоттом Риттером, которому видеохостинг Youtube удалил канал. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — заявил Анатолий Антонов в telegram-канале посольства РФ в США. Политик отмечает, что Скотт Риттер один из немногих, кто высказывал альтернативную точку зрения о проблемах в мире, давал аудитории объективный взгляд на РФ и спецоперацию на Украине. США проявили двойные стандарты, удалив youtube-канал бывшего американского разведчика, добавил Антонов. Вечером 11 августа видеохостинг Youtube удалил канал Скотта Риттера. В своих видео экс-разведчик США неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации и критиковал Вашингтон, который поддерживает Украину.