11 августа 2023

Посол Антонов объяснил удаление Риттера с Youtube

Посол Антонов: США попытались закрыть Риттеру рот
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
США попытались закрыть Скотту Риттеру (на фото) рот, удалив его youtube-канал, заявил Анатолий Антонов Фото:

США «затыкают рот» всем, кто высказывается против официальной политики Вашингтона. Это произошло и с бывшим разведчиком США Скоттом Риттером, которому видеохостинг Youtube удалил канал. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — заявил Анатолий Антонов в telegram-канале посольства РФ в США.

Политик отмечает, что Скотт Риттер один из немногих, кто высказывал альтернативную точку зрения о проблемах в мире, давал аудитории объективный взгляд на РФ и спецоперацию на Украине. США проявили двойные стандарты, удалив youtube-канал бывшего американского разведчика, добавил Антонов.

Вечером 11 августа видеохостинг Youtube удалил канал Скотта Риттера. В своих видео экс-разведчик США неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации и критиковал Вашингтон, который поддерживает Украину.

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США «затыкают рот» всем, кто высказывается против официальной политики Вашингтона. Это произошло и с бывшим разведчиком США Скоттом Риттером, которому видеохостинг Youtube удалил канал. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — заявил Анатолий Антонов в telegram-канале посольства РФ в США. Политик отмечает, что Скотт Риттер один из немногих, кто высказывал альтернативную точку зрения о проблемах в мире, давал аудитории объективный взгляд на РФ и спецоперацию на Украине. США проявили двойные стандарты, удалив youtube-канал бывшего американского разведчика, добавил Антонов. Вечером 11 августа видеохостинг Youtube удалил канал Скотта Риттера. В своих видео экс-разведчик США неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации и критиковал Вашингтон, который поддерживает Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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