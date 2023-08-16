Business Insider раскрыл, как Путин обыграл Запад в ходе СВО

BI: россияне стали богаче, а Запад потерял триллионы

16 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Джордж Гловер отметил, что россияне стали богаче в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне существенно разбогатели за последний год, несмотря на конфликт с Украиной и попытки западных стран испортить экономику. Таким мнением поделился обозреватель Business Insider Джордж Гловер. «Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, <…>, а США и Европа потеряли триллионы долларов», — написал Гловер в Business Insider . Он отметил, что Россия добавила 600 миллиардов долларов к своим активам. Отмечается, что в России выросло число миллионеров почти на 56 тысяч человек в 2022 году, а людей со сверхвысоким уровнем дохода на 4500 человек. По словам Гловера, США потеряли 5,9 триллиона долларов без учета Северной Америки и Европы, с ними — 10,9 триллиона. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, несмотря на санкции Запада, в России произошел экономический нонсенс, так как страна начала расти по всем направлениям. Французское издание Le Monde сообщило, что санкции против России не смогли поставить страну на колени.

Россияне существенно разбогатели за последний год, несмотря на конфликт с Украиной и попытки западных стран испортить экономику. Таким мнением поделился обозреватель Business Insider Джордж Гловер. «Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, <…>, а США и Европа потеряли триллионы долларов», — написал Гловер в Business Insider. Он отметил, что Россия добавила 600 миллиардов долларов к своим активам. Отмечается, что в России выросло число миллионеров почти на 56 тысяч человек в 2022 году, а людей со сверхвысоким уровнем дохода на 4500 человек. По словам Гловера, США потеряли 5,9 триллиона долларов без учета Северной Америки и Европы, с ними — 10,9 триллиона. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, несмотря на санкции Запада, в России произошел экономический нонсенс, так как страна начала расти по всем направлениям. Французское издание Le Monde сообщило, что санкции против России не смогли поставить страну на колени.