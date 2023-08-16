Business Insider раскрыл, как Путин обыграл Запад в ходе СВО

BI: россияне стали богаче, а Запад потерял триллионы
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Джордж Гловер отметил, что россияне стали богаче в 2022 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россияне существенно разбогатели за последний год, несмотря на конфликт с Украиной и попытки западных стран испортить экономику. Таким мнением поделился обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, <…>, а США и Европа потеряли триллионы долларов», — написал Гловер в Business Insider. Он отметил, что Россия добавила 600 миллиардов долларов к своим активам.

Отмечается, что в России выросло число миллионеров почти на 56 тысяч человек в 2022 году, а людей со сверхвысоким уровнем дохода на 4500 человек. По словам Гловера, США потеряли 5,9 триллиона долларов без учета Северной Америки и Европы, с ними — 10,9 триллиона.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, несмотря на санкции Запада, в России произошел экономический нонсенс, так как страна начала расти по всем направлениям. Французское издание Le Monde сообщило, что санкции против России не смогли поставить страну на колени.

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Россияне существенно разбогатели за последний год, несмотря на конфликт с Украиной и попытки западных стран испортить экономику. Таким мнением поделился обозреватель Business Insider Джордж Гловер. «Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, <…>, а США и Европа потеряли триллионы долларов», — написал Гловер в Business Insider. Он отметил, что Россия добавила 600 миллиардов долларов к своим активам. Отмечается, что в России выросло число миллионеров почти на 56 тысяч человек в 2022 году, а людей со сверхвысоким уровнем дохода на 4500 человек. По словам Гловера, США потеряли 5,9 триллиона долларов без учета Северной Америки и Европы, с ними — 10,9 триллиона. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, несмотря на санкции Запада, в России произошел экономический нонсенс, так как страна начала расти по всем направлениям. Французское издание Le Monde сообщило, что санкции против России не смогли поставить страну на колени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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