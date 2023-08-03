Лидер тюменской ЛДПР поставил кандидату в губернаторы из ЯНАО невыполнимую задачу. Инсайд

Кандидат от ЛДПР планирует набрать на выборах губернатора Тюменской области не менее 20% голосов

03 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

ЛДПР подняла планку на выборах тюменского губернатора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил кандидату в губернаторы Денису Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах. «Сысоев дал установку Садовникову набрать не менее 20% голосов на выборах губернатора Тюменской области. Ему нужно доказать успешность своего проекта областному правительству, а также поставить на место вышедшие из-под контроля отделения ЛДПР в Югре и на Ямале», — пояснил источник. Инсайдер отметил, что наблюдатели пессимистично оценивают шансы Садовникова на успех. На прошлых губернаторских выборах ЛДПР набрала 12%, с учетом нынешних внутрипартийных конфликтов достичь даже такой отметки будет тяжело. В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что в ЛДПР произошел раскол. Югорские и ямальские власти отказались сохранять паритет с тюменскими либерал-демократами и взяли под контроль местные отделения ЛДПР, поставив лояльных им людей.

Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил кандидату в губернаторы Денису Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах. «Сысоев дал установку Садовникову набрать не менее 20% голосов на выборах губернатора Тюменской области. Ему нужно доказать успешность своего проекта областному правительству, а также поставить на место вышедшие из-под контроля отделения ЛДПР в Югре и на Ямале», — пояснил источник. Инсайдер отметил, что наблюдатели пессимистично оценивают шансы Садовникова на успех. На прошлых губернаторских выборах ЛДПР набрала 12%, с учетом нынешних внутрипартийных конфликтов достичь даже такой отметки будет тяжело. В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что в ЛДПР произошел раскол. Югорские и ямальские власти отказались сохранять паритет с тюменскими либерал-демократами и взяли под контроль местные отделения ЛДПР, поставив лояльных им людей.