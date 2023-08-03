Лидер тюменской ЛДПР поставил кандидату в губернаторы из ЯНАО невыполнимую задачу. Инсайд

Кандидат от ЛДПР планирует набрать на выборах губернатора Тюменской области не менее 20% голосов
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
ЛДПР подняла планку на выборах тюменского губернатора Фото:

Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил кандидату в губернаторы Денису Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах.

«Сысоев дал установку Садовникову набрать не менее 20% голосов на выборах губернатора Тюменской области. Ему нужно доказать успешность своего проекта областному правительству, а также поставить на место вышедшие из-под контроля отделения ЛДПР в Югре и на Ямале», — пояснил источник.

Инсайдер отметил, что наблюдатели пессимистично оценивают шансы Садовникова на успех. На прошлых губернаторских выборах ЛДПР набрала 12%, с учетом нынешних внутрипартийных конфликтов достичь даже такой отметки будет тяжело.

В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в ЛДПР произошел раскол. Югорские и ямальские власти отказались сохранять паритет с тюменскими либерал-демократами и взяли под контроль местные отделения ЛДПР, поставив лояльных им людей.

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Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил кандидату в губернаторы Денису Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах. «Сысоев дал установку Садовникову набрать не менее 20% голосов на выборах губернатора Тюменской области. Ему нужно доказать успешность своего проекта областному правительству, а также поставить на место вышедшие из-под контроля отделения ЛДПР в Югре и на Ямале», — пояснил источник. Инсайдер отметил, что наблюдатели пессимистично оценивают шансы Садовникова на успех. На прошлых губернаторских выборах ЛДПР набрала 12%, с учетом нынешних внутрипартийных конфликтов достичь даже такой отметки будет тяжело. В реготделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что в ЛДПР произошел раскол. Югорские и ямальские власти отказались сохранять паритет с тюменскими либерал-демократами и взяли под контроль местные отделения ЛДПР, поставив лояльных им людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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