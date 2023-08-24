Путин вновь высказал свою позицию по поводу ЧВК «Вагнер»

Путин высказал мнение по поводу гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

25 августа 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что случай с возможной гибелью руководства «Вагнера» будет всесторонне расследован Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин, комментируя гибель руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе, повторил свою положительную оценку вкладу вагнеровцев в борьбу с украинскими нацистами. Так трактует итоги встреч президента с врио глав Донецкой Народной Республики и Херсонской области Денисом Пушилиным и Владимиром Сальдо политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По словам эксперта, глава государства вновь показал, что максимально учитывает специфику каждого случая в регионах. «Конечно же не удивительно, что в общении с лидером ДНР Пушилиным появилась тема, связанная с группой „Вагнера“, с недавней катастрофой и возможной гибелью руководства этой группой. Путин дал понять, что ему известно — эта группа внесла особый вклад в боях с нацистами в ДНР, в частности в освобождение Артемовска. Путин, выразив свои соболезнования семьям погибших, повторил свою принципиально положительную оценку вкладу вагнеровцев в борьбу с украинскими нацистами. Также президент пообещал, что этот случай будет всесторонне расследован», — пояснил Алексей Зудин. По словам политолога, встречи с Пушилиным и Сальдо продолжили регулярную практику президента лично знакомиться с руководителями российских регионов, как новых, так и старых, и получает от них необходимую информацию о ситуации. «Во встречах президента всегда есть как общие моменты, так и специфические. Общие моменты — это неослабевающий интерес и внимание к ситуации в новых регионах, к тому, как и насколько успешно идет процесс их интеграции в состав России, с какими проблемами сталкивается этот процесс и какие решения необходимо использовать, чтобы проблемы решить. При этом Путину в подходе к подобного рода вопросам свойственен его персональный стиль, а именно повышенное внимание к конкретным людям в отличие от абстрактных цифр и показателей, а также стремление максимально учитывать специфику каждого отдельного случая вплоть до отдельных семей и отдельных людей», — подытожил Зудин. Отчет о ситуации в ДНР Денис Пушилин начал с рассказа о ситуации на фронте. Врио главы региона затронул Артемовское направление (Бахмут), в связи с чем упомянул и возможную гибель руководства группы «Вагнера» в авиакатастрофе. В ответ президент выразил слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. «Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании „Вагнер“, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Следственный комитет уже начал предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений», — заверил глава государства. Врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо в ходе встречи отчитался перед Путиным о практически полной ликвидации последствий прорыва Каховской плотины. Президент в свою очередь призвал Сальдо адресно подойти к помощи пострадавшим из-за аварии. «Надо смотреть по каждой семье. Обязательно, я вас очень прошу индивидуально подходить, потому что в каждом конкретном случае — я уже с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях, — в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Надо помогать восстанавливать жилье, потому что — хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы, транспорт. По документам наверняка много вопросов. Надо помочь семьям погибших обязательно. Проконтролируйте, чтобы помощь дошла, потому что указов много, а не всегда все доходит», — указал Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин, комментируя гибель руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе, повторил свою положительную оценку вкладу вагнеровцев в борьбу с украинскими нацистами. Так трактует итоги встреч президента с врио глав Донецкой Народной Республики и Херсонской области Денисом Пушилиным и Владимиром Сальдо политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По словам эксперта, глава государства вновь показал, что максимально учитывает специфику каждого случая в регионах. «Конечно же не удивительно, что в общении с лидером ДНР Пушилиным появилась тема, связанная с группой „Вагнера“, с недавней катастрофой и возможной гибелью руководства этой группой. Путин дал понять, что ему известно — эта группа внесла особый вклад в боях с нацистами в ДНР, в частности в освобождение Артемовска. Путин, выразив свои соболезнования семьям погибших, повторил свою принципиально положительную оценку вкладу вагнеровцев в борьбу с украинскими нацистами. Также президент пообещал, что этот случай будет всесторонне расследован», — пояснил Алексей Зудин. По словам политолога, встречи с Пушилиным и Сальдо продолжили регулярную практику президента лично знакомиться с руководителями российских регионов, как новых, так и старых, и получает от них необходимую информацию о ситуации. «Во встречах президента всегда есть как общие моменты, так и специфические. Общие моменты — это неослабевающий интерес и внимание к ситуации в новых регионах, к тому, как и насколько успешно идет процесс их интеграции в состав России, с какими проблемами сталкивается этот процесс и какие решения необходимо использовать, чтобы проблемы решить. При этом Путину в подходе к подобного рода вопросам свойственен его персональный стиль, а именно повышенное внимание к конкретным людям в отличие от абстрактных цифр и показателей, а также стремление максимально учитывать специфику каждого отдельного случая вплоть до отдельных семей и отдельных людей», — подытожил Зудин. Отчет о ситуации в ДНР Денис Пушилин начал с рассказа о ситуации на фронте. Врио главы региона затронул Артемовское направление (Бахмут), в связи с чем упомянул и возможную гибель руководства группы «Вагнера» в авиакатастрофе. В ответ президент выразил слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. «Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании „Вагнер“, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Следственный комитет уже начал предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений», — заверил глава государства. Врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо в ходе встречи отчитался перед Путиным о практически полной ликвидации последствий прорыва Каховской плотины. Президент в свою очередь призвал Сальдо адресно подойти к помощи пострадавшим из-за аварии. «Надо смотреть по каждой семье. Обязательно, я вас очень прошу индивидуально подходить, потому что в каждом конкретном случае — я уже с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях, — в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Надо помогать восстанавливать жилье, потому что — хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы, транспорт. По документам наверняка много вопросов. Надо помочь семьям погибших обязательно. Проконтролируйте, чтобы помощь дошла, потому что указов много, а не всегда все доходит», — указал Путин.