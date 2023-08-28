28 августа 2023

В России продажи легковых машин обновят рекорд 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Аналитики отмечают, что в РФ растет спрос на легковые авто Фото:

В России впервые за два года будет продано более 100 тысяч легковых машин. Об пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с рынком.

«Несмотря на повышение цен, результат по итогам августа обновит локальный рекорд. <…> Продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин (показатель на 10 тысяч ниже августа докризисного 2021 года)», — передает «Коммерсант», опираясь на данные собеседников.

В прошлом году в РФ фиксировали низкую продажу автомобилей, вызванную дефицитом. Аналитики считают, что все это сформировало отложенный спрос, который сейчас будет реализован.

Ранее в беседе с URA.RU вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко отмечал, что санкции Японии на экспорт в Россию своих машин приведет к развитию автопрома внутри страны, также не исключено появление новых коллабораций с Китаем. Кроме того, он прогнозировал увеличение спроса на другие марки авто.

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В России впервые за два года будет продано более 100 тысяч легковых машин. Об пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с рынком. «Несмотря на повышение цен, результат по итогам августа обновит локальный рекорд. <…> Продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин (показатель на 10 тысяч ниже августа докризисного 2021 года)», — передает «Коммерсант», опираясь на данные собеседников. В прошлом году в РФ фиксировали низкую продажу автомобилей, вызванную дефицитом. Аналитики считают, что все это сформировало отложенный спрос, который сейчас будет реализован. Ранее в беседе с URA.RU вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко отмечал, что санкции Японии на экспорт в Россию своих машин приведет к развитию автопрома внутри страны, также не исключено появление новых коллабораций с Китаем. Кроме того, он прогнозировал увеличение спроса на другие марки авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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