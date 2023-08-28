В России продажи легковых машин обновят рекорд 2021 года

29 августа 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Аналитики отмечают, что в РФ растет спрос на легковые авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России впервые за два года будет продано более 100 тысяч легковых машин. Об пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с рынком. «Несмотря на повышение цен, результат по итогам августа обновит локальный рекорд. <…> Продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин (показатель на 10 тысяч ниже августа докризисного 2021 года)», — передает « Коммерсант », опираясь на данные собеседников. В прошлом году в РФ фиксировали низкую продажу автомобилей, вызванную дефицитом. Аналитики считают, что все это сформировало отложенный спрос, который сейчас будет реализован. Ранее в беседе с URA.RU вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко отмечал, что санкции Японии на экспорт в Россию своих машин приведет к развитию автопрома внутри страны, также не исключено появление новых коллабораций с Китаем. Кроме того, он прогнозировал увеличение спроса на другие марки авто.

В России впервые за два года будет продано более 100 тысяч легковых машин. Об пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с рынком. «Несмотря на повышение цен, результат по итогам августа обновит локальный рекорд. <…> Продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин (показатель на 10 тысяч ниже августа докризисного 2021 года)», — передает «Коммерсант», опираясь на данные собеседников. В прошлом году в РФ фиксировали низкую продажу автомобилей, вызванную дефицитом. Аналитики считают, что все это сформировало отложенный спрос, который сейчас будет реализован. Ранее в беседе с URA.RU вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко отмечал, что санкции Японии на экспорт в Россию своих машин приведет к развитию автопрома внутри страны, также не исключено появление новых коллабораций с Китаем. Кроме того, он прогнозировал увеличение спроса на другие марки авто.