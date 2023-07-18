Экономисты объяснили, как Япония поможет России своим запретом на ввоз иномарок

Экономисты Улитенко и Гаврилов: запрет на экспорт японских иномарок скажется на российском автопроме

19 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Японские машины полностью не уйдут из России, отметил Алексей Улитенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санкции Японии на экспорт в Россию своих машин приведет к развитию автопрома РФ, в том числе новых коллабораций с Китаем, а также увеличит спрос на другие марки. Об этом в беседе с URA.RU заявили вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко и председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации Московской «Деловой России» Алексей Гаврилов. «Важно отметить, что подобные запреты обычно приводят к серьезным изменениям на рынке. Они могут стимулировать спрос на автомобили других марок или на более экономичные модели, гибридные или электромобили. Также это может способствовать развитию отечественного автомобилестроения, если поддержка правительства будет достаточной», — объяснил Алексей Улитенко. Алексей Гаврилов добавил, что на российском рынке становится все больше китайских машин. «Уже сейчас мы видим, как в процентном соотношении в 3-4 раза увеличено присутствие Китая на рынке РФ. Уже сейчас мы видим совместные коллаборации китайского автопрома и российского. Санкции лишь только увеличат тесное, взаимовыгодное сотрудничество стран», — подчеркнул он. При этом, по словам Улитенко, японские машины, несмотря на запреты, полностью не уйдут с российского рынка. «Вероятно, запрет на экспорт машин из Японии в РФ затронет весь сегмент моделей с объемом двигателя более 1,9 литров, включая б/у. Это может коснуться таких популярных марок, как Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi. Но, как правило, запрет на экспорт не означает полного прекращения поставок. Варианты обхода могут существовать. Машины могут быть экспортированы из Японии в другую страну, которая не является подпадающей под действие запрета, а затем из нее уже отправлены в Россию. В качестве примера-государства таможенного союза-Киргизстан и Казахстан. Однако такой путь может увеличивать общую стоимость автомобиля из-за дополнительных транспортных и таможенных затрат, включать потенциальные проблемы с обслуживанием, гарантийные вопросы, и другие», — отметил он. По данным издания Yomiuri, правительство Японии планирует ввести запрет на экспорт в Россию бензиновых и дизельных легковых автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридных и электрокары. В апреле прошлого года санкции коснулись машин стоимостью свыше шести миллионов иен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции Японии на экспорт в Россию своих машин приведет к развитию автопрома РФ, в том числе новых коллабораций с Китаем, а также увеличит спрос на другие марки. Об этом в беседе с URA.RU заявили вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко и председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации Московской «Деловой России» Алексей Гаврилов. «Важно отметить, что подобные запреты обычно приводят к серьезным изменениям на рынке. Они могут стимулировать спрос на автомобили других марок или на более экономичные модели, гибридные или электромобили. Также это может способствовать развитию отечественного автомобилестроения, если поддержка правительства будет достаточной», — объяснил Алексей Улитенко. Алексей Гаврилов добавил, что на российском рынке становится все больше китайских машин. «Уже сейчас мы видим, как в процентном соотношении в 3-4 раза увеличено присутствие Китая на рынке РФ. Уже сейчас мы видим совместные коллаборации китайского автопрома и российского. Санкции лишь только увеличат тесное, взаимовыгодное сотрудничество стран», — подчеркнул он. При этом, по словам Улитенко, японские машины, несмотря на запреты, полностью не уйдут с российского рынка. «Вероятно, запрет на экспорт машин из Японии в РФ затронет весь сегмент моделей с объемом двигателя более 1,9 литров, включая б/у. Это может коснуться таких популярных марок, как Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi. Но, как правило, запрет на экспорт не означает полного прекращения поставок. Варианты обхода могут существовать. Машины могут быть экспортированы из Японии в другую страну, которая не является подпадающей под действие запрета, а затем из нее уже отправлены в Россию. В качестве примера-государства таможенного союза-Киргизстан и Казахстан. Однако такой путь может увеличивать общую стоимость автомобиля из-за дополнительных транспортных и таможенных затрат, включать потенциальные проблемы с обслуживанием, гарантийные вопросы, и другие», — отметил он. По данным издания Yomiuri, правительство Японии планирует ввести запрет на экспорт в Россию бензиновых и дизельных легковых автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридных и электрокары. В апреле прошлого года санкции коснулись машин стоимостью свыше шести миллионов иен.