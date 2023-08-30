Захарова объяснила, почему Россия согласилась на зерновую сделку

Чтобы понять, почему Россия согласилась на зерновую сделку, нужно вспомнить, какие цели соглашения заявлялись изначально. В частности, внутри этой сделки находилась Организация Объединенных Наций (ООН) и была возможность российской сельхозпродукции и удобрениям попадать в нуждающиеся страны. Об этом в интервью «360» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Цели были заявлены соответствующие. Внутри этой сделки находилась Организация Объединенных Наций, а генсек ООН [Антониу Гутерриш] дал свое слово не в личном качестве, а именно как генеральный секретарь ООН», — подчеркнула дипломат в интервью телеканалу «360».
Захарова напомнила, что Гутерриш выступил с предложением о пакетной сделке, которая давала бы возможность сельхозпродукции и удобрениям из России попадать в нуждающиеся страны. При наличии ООН, это был шанс пробиться через незаконные санкции Америки и Европы. «Было заявлено, что все это делается ради нуждающихся. И во-вторых, потому что это был способ, чтобы российская продукция прошла на рынки», — указала она.
Ранее директор Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева раскрыла, чем рискует Россия при возобновлении зерновой сделки. По ее мнению, в случае возобновления зерновой сделки Запад будет продолжать поставлять киевскому режиму оружие, наемников и пытаться измотать Россию боевыми действиями.
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