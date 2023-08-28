Политолог раскрыла, чем рискует Россия при возобновлении зерновой сделки

Политолог Макеева предупредила об опасности продления зерновой сделки для СВО

29 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Через гуманитарные коридоры Запад поставляет Киеву оружие, напомнила Наталья Макеева Фото: Сергей Венявский © URA.RU В случае возобновления зерновой сделки (соглашение по созданию безопасного коридора для вывоза сельхозпродукции из украинских портов) Запад будет продолжать поставлять киевскому режиму оружие, наемников и пытаться измотать Россию боевыми действиями. Такие риски в беседе с URA.RU перечислила директор Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. «Мы рискуем всем, хотя бы потому, что с самого начала было понятно, что зерновая сделка — это не столько вопрос исходящего трафика, сколько входящего. Через работающие порты преступному киевскому режиму поставлялось и в случае продления будет поставляться вооружение, боеприпасы, наемники. Что касается зерновой составляющей, то, как мы видим, европейские партнеры над нами просто посмеялись. Считанные проценты только попали в страны, которые действительно нуждаются в дешевом зерне. Все остальное пошло в Европу. В итоге даже Польша запретила это зерно транспортировать через свою территорию. А самое главное, что таким образом коллективный Запад, во главе которого стоят США, с помощью зерновой сделки пытается продлевать огонь у киевского режима, чтобы максимально изматывать Россию боевыми действиями», — объяснила Наталья Макеева. В беседе с URA.RU политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов согласился, что, используя гуманитарный коридор зерновой сделки, Запад продолжит поставлять Киеву оружие. «Они уже использовали гуманитарный коридор. Наши ФСБ, пограничники обнаруживали суда, которые ввозили боеприпасы, остатки тротила, то есть взрывчатых веществ. Россию хотят обмануть любым путем на всех направлениях», — подчеркнул он. Адмирал добавил, что России нужно наращивать разведку и вести глобальные наблюдения. «Мы должны ухо держать востро. Наращивать свою разведку, вести глобальное наблюдение, как на поле боя, так и в глубине театра боевых действий, который распространяется на всей территории Украины. В том числе и в соседних прилегающих государствах, которые задействованы в снабжении, в пополнении резервов. Под прикрытием это может быть, а может идти и напрямую. Все наши взоры должны быть направлены на разведдеятельность, чтобы глубоко знать ситуацию, как с космоса, как с воздуха, так и с моря», — отметил Комоедов. Соглашение о зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН было заключено в 2022 году. 17 июля 2023 года Россия вышла из нее, так как страны Запада не выполнили ни одного условия и создали препятствия для передачи груза в страны Африки. Позже появилась информация, что Турция и ООН обсуждают возможности для проведения переговоров с технической делегацией РФ в Стамбуле по возобновлению соглашения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае возобновления зерновой сделки (соглашение по созданию безопасного коридора для вывоза сельхозпродукции из украинских портов) Запад будет продолжать поставлять киевскому режиму оружие, наемников и пытаться измотать Россию боевыми действиями. Такие риски в беседе с URA.RU перечислила директор Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. «Мы рискуем всем, хотя бы потому, что с самого начала было понятно, что зерновая сделка — это не столько вопрос исходящего трафика, сколько входящего. Через работающие порты преступному киевскому режиму поставлялось и в случае продления будет поставляться вооружение, боеприпасы, наемники. Что касается зерновой составляющей, то, как мы видим, европейские партнеры над нами просто посмеялись. Считанные проценты только попали в страны, которые действительно нуждаются в дешевом зерне. Все остальное пошло в Европу. В итоге даже Польша запретила это зерно транспортировать через свою территорию. А самое главное, что таким образом коллективный Запад, во главе которого стоят США, с помощью зерновой сделки пытается продлевать огонь у киевского режима, чтобы максимально изматывать Россию боевыми действиями», — объяснила Наталья Макеева. В беседе с URA.RU политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов согласился, что, используя гуманитарный коридор зерновой сделки, Запад продолжит поставлять Киеву оружие. «Они уже использовали гуманитарный коридор. Наши ФСБ, пограничники обнаруживали суда, которые ввозили боеприпасы, остатки тротила, то есть взрывчатых веществ. Россию хотят обмануть любым путем на всех направлениях», — подчеркнул он. Адмирал добавил, что России нужно наращивать разведку и вести глобальные наблюдения. «Мы должны ухо держать востро. Наращивать свою разведку, вести глобальное наблюдение, как на поле боя, так и в глубине театра боевых действий, который распространяется на всей территории Украины. В том числе и в соседних прилегающих государствах, которые задействованы в снабжении, в пополнении резервов. Под прикрытием это может быть, а может идти и напрямую. Все наши взоры должны быть направлены на разведдеятельность, чтобы глубоко знать ситуацию, как с космоса, как с воздуха, так и с моря», — отметил Комоедов. Соглашение о зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН было заключено в 2022 году. 17 июля 2023 года Россия вышла из нее, так как страны Запада не выполнили ни одного условия и создали препятствия для передачи груза в страны Африки. Позже появилась информация, что Турция и ООН обсуждают возможности для проведения переговоров с технической делегацией РФ в Стамбуле по возобновлению соглашения.