Путин предложил расширить условие ипотеки в 2%

Дальневосточную ипотеку под 2% нужно расширить, уверен Путин
Дальневосточную ипотеку под 2% нужно расширить для всех сотрудников ОПК. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на Восточно-экономическом форуме.
«Предлагаю <…> поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров», — сказал Путин. По его мнению, ипотеку под 2% нужно также расширить на сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
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