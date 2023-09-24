24 сентября 2023

Россиянам увеличат суммы налоговых вычетов в 2024 году

Россияне смогут вернуть больше денег за обучение детей в вузе в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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За обучение детей в университете можно будет вернуть в два раза больше денег, считает Инна Святенко Фото:

В России в 2024 году увеличат максимальный размер социального вычета по налогу на доходы. За обучение детей в университете можно будет вернуть в два раза больше денег. Об этом заявила председатель комитета по социальной политике Инна Святенко.

«Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза: на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей (сейчас это 50 тысяч — прим. URA.RU). Таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей», — передает слова Инны Святенко «Парламентская газета».

Также увеличат размер компенсаций за собственное обучение, покупку лекарств, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование. Социальный вычет поднимут на 30 тысяч рублей, и он составит 150 тысяч рублей — максимальный вычет составит 19,5 тысячи рублей, добавила Инна Святенко.

Ранее правительство РФ планировало продлить льготную ипотеку для россиян с детьми. Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года, передает RT.

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В России в 2024 году увеличат максимальный размер социального вычета по налогу на доходы. За обучение детей в университете можно будет вернуть в два раза больше денег. Об этом заявила председатель комитета по социальной политике Инна Святенко. «Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза: на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей (сейчас это 50 тысяч — прим. URA.RU). Таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей», — передает слова Инны Святенко «Парламентская газета». Также увеличат размер компенсаций за собственное обучение, покупку лекарств, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование. Социальный вычет поднимут на 30 тысяч рублей, и он составит 150 тысяч рублей — максимальный вычет составит 19,5 тысячи рублей, добавила Инна Святенко. Ранее правительство РФ планировало продлить льготную ипотеку для россиян с детьми. Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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