Пасынка Стаса Намина, убившего бабушку и брата, арестовали на два месяца

20 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Роман Микоян до 18 октября будет находиться в СИЗО (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Музыканта Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, арестовали на два месяца за убийство бабушки и брата Артема. Он до 18 октября будет находиться в СИЗО. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Истринский суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тещи рокера Стаса Намина», — передает RT. Юрист Алла Георгиева отмечала, что Микояну грозит минимум 10 лет тюрьмы.

Музыканта Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, арестовали на два месяца за убийство бабушки и брата Артема. Он до 18 октября будет находиться в СИЗО. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Истринский суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тещи рокера Стаса Намина», — передает RT. Юрист Алла Георгиева отмечала, что Микояну грозит минимум 10 лет тюрьмы.