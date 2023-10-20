Пасынка Стаса Намина, убившего бабушку и брата, арестовали на два месяца

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Роман Микоян до 18 октября будет находиться в СИЗО (фото из архива) Фото:

Музыканта Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, арестовали на два месяца за убийство бабушки и брата Артема. Он до 18 октября будет находиться в СИЗО. Об этом сообщают журналисты из зала суда.

«Истринский суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тещи рокера Стаса Намина», — передает RT. Юрист Алла Георгиева отмечала, что Микояну грозит минимум 10 лет тюрьмы.

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Музыканта Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, арестовали на два месяца за убийство бабушки и брата Артема. Он до 18 октября будет находиться в СИЗО. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Истринский суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тещи рокера Стаса Намина», — передает RT. Юрист Алла Георгиева отмечала, что Микояну грозит минимум 10 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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