Какое наказание грозит пасынку Намина, убившему бабушку и брата

Юрист Георгиева: Роману Микояну грозит не менее 10 лет за двойное убийство

20 октября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Для Романа Микояна не исключают и пожизненное заключение за убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Музыканта Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, могут посадить за решетку не меньше чем на 10 лет. Наказание ему грозит за убийство бабушки и брата. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева. «За причинение смерти двум людям в данном случае наступит наказание по части 2 статьи 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Не исключено и пожизненное заключение», — передает слова Георгиевой интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, решение суда будет зависеть от обстоятельств дела. Но в случае Романа Микояна могут появиться отягчающие обстоятельства. Это жестокий способ убийства, умышленность самого преступления и возможное наркотическое опьянение. Ранее приемный сын Намина признался в убийстве бабушки и брата. На допросе он уточнил, что не помнит обстоятельств произошедшего. А позже Микоян пожаловался на провалы в памяти. Сообщалось, что он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Позже пасынок Намина раскрыл, что причиной убийства стал семейный конфликт. ГСУ СК России по Московской области уточняет, что Микоян ждал, когда бабушка уснет, чтобы убить ее. Брата же он позвал домой и совершил второе убийство.

Музыканта Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, могут посадить за решетку не меньше чем на 10 лет. Наказание ему грозит за убийство бабушки и брата. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева. «За причинение смерти двум людям в данном случае наступит наказание по части 2 статьи 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Не исключено и пожизненное заключение», — передает слова Георгиевой интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, решение суда будет зависеть от обстоятельств дела. Но в случае Романа Микояна могут появиться отягчающие обстоятельства. Это жестокий способ убийства, умышленность самого преступления и возможное наркотическое опьянение. Ранее приемный сын Намина признался в убийстве бабушки и брата. На допросе он уточнил, что не помнит обстоятельств произошедшего. А позже Микоян пожаловался на провалы в памяти. Сообщалось, что он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Позже пасынок Намина раскрыл, что причиной убийства стал семейный конфликт. ГСУ СК России по Московской области уточняет, что Микоян ждал, когда бабушка уснет, чтобы убить ее. Брата же он позвал домой и совершил второе убийство.