Путин: Запад запутался в собственных санкциях

Санкции будут увеличиваться дальше, заявил Владимир Путин
Запад запутался в антироссийских санкциях, в своих фантазиях они доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он спрогнозировал, что санкции будут увеличиваться и дальше.
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