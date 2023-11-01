Путин: Запад запутался в собственных санкциях

01 ноября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Санкции будут увеличиваться дальше, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад запутался в антироссийских санкциях, в своих фантазиях они доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он спрогнозировал, что санкции будут увеличиваться и дальше.

Запад запутался в антироссийских санкциях, в своих фантазиях они доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он спрогнозировал, что санкции будут увеличиваться и дальше.