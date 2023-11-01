Путин: Запад запутался в собственных санкциях

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Санкции будут увеличиваться дальше, заявил Владимир Путин Фото:

Запад запутался в антироссийских санкциях, в своих фантазиях они доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он спрогнозировал, что санкции будут увеличиваться и дальше.

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Запад запутался в антироссийских санкциях, в своих фантазиях они доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он спрогнозировал, что санкции будут увеличиваться и дальше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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