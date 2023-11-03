TS: британский наемник восхитился артиллеристами РФ и погиб от их рук

Наемник не пережил очередного столкновения с русской артиллерией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Британский наемник Кристофер Перриман, который решил сражаться за ВСУ, погиб на Украине после артиллерийского удара. Об этом сообщает британская пресса.
«Бывший снайпер британской армии [Перриман] погиб в результате артиллерийского удара. Это произошло во время его первого задания с новым подразделением на Украине», — передает
Ранее Перриман восхитился работой российских артиллеристов, назвав их «чертовски хорошими». Он отмечал, что любые подразделения ВСУ, ступившие на территорию возле Днепра, подвергались непрерывному артиллерийскому обстрелу благодаря эффективной разведке, передает RT.
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