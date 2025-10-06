Путин утвердил делегацию на саммит АТЭС в Южной Корее

Зампред главы правительства России Алексей Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), который пройдет в Южной Корее. Указ подписал президент Владимир Путин.
«Направить в город Кенчжу (Республика Корея) делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума „Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество“, — сказано в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
АТЭС пройдет с 29 октября по 2 ноября. Во второй раз саммит пройдет в Корее — в прошлый раз страна принимал АТЭС в 2005 году. На саммит может приехать президент США Дональд Трамп. При этом Южная Корея официально приглашала и российского главу.
