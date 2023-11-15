Правительство и депутаты назвали две сферы, куда направят большую часть бюджета

Поправки в бюджет РФ на 2024 год будут связаны с обороной и новыми регионами

15 ноября 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

10 самых крупных поправок в бюджете по величине расходов приходится более одного триллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство и депутаты предложили рассмотреть распределение 1,7 расходов триллиона рублей, заложенных на 2024 год. Наиболее крупная корректировка в оборонном секторе — 180 миллиард рублей, вторая по величине — поддержка новых регионов страны. Информация следует из опубликованной таблицы корректировок. «Сумма крупнейшей оборонной поправки на 2024 г. составляет 180 миллиардов рублей <…> Наиболее значительная экономическая корректировка оценивается в 75,8 млрд руб. Эти деньги пойдут на дорожное хозяйство по программе «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», — цитируют представленные инициативы « Ведомости ». Газета уточняет, что всего в бюджете 2024 года на 10 самых крупных поправок по величине расходов приходится 60% всего перераспледеленного объема, что составляет более одного триллиона рублей. Шесть предложений из сферы обороны, три затрагивают новые регионы страны и одно — соцподдержка занятых в оборонном секторе. В конце октября «Национальная служба новостей» сообщала, что доходы федерального бюджета на 2024 год запланированы на уровне 35,065 триллионов рублей. Расходы — 36,66 триллионов рублей. Отмечается, что в первом чтении проект поддержали 320 депутатов.

Правительство и депутаты предложили рассмотреть распределение 1,7 расходов триллиона рублей, заложенных на 2024 год. Наиболее крупная корректировка в оборонном секторе — 180 миллиард рублей, вторая по величине — поддержка новых регионов страны. Информация следует из опубликованной таблицы корректировок. «Сумма крупнейшей оборонной поправки на 2024 г. составляет 180 миллиардов рублей <…> Наиболее значительная экономическая корректировка оценивается в 75,8 млрд руб. Эти деньги пойдут на дорожное хозяйство по программе «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», — цитируют представленные инициативы «Ведомости». Газета уточняет, что всего в бюджете 2024 года на 10 самых крупных поправок по величине расходов приходится 60% всего перераспледеленного объема, что составляет более одного триллиона рублей. Шесть предложений из сферы обороны, три затрагивают новые регионы страны и одно — соцподдержка занятых в оборонном секторе. В конце октября «Национальная служба новостей» сообщала, что доходы федерального бюджета на 2024 год запланированы на уровне 35,065 триллионов рублей. Расходы — 36,66 триллионов рублей. Отмечается, что в первом чтении проект поддержали 320 депутатов.