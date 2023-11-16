Госдума одобрила приостановку индексации зарплат госслужащих

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы.
Депутаты полностью одобрили закон о приостановке зарплат государственным служащим до 1 января 2025 года. Согласно документу, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности, закон коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.
Пленарное заседание Госдумы проходит 16 ноября. В ходе мероприятия депутаты приняли решение увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года. По словам председателя думы Вячеслава Володина, такая мера позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона граждан РФ.
Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы. Депутаты полностью одобрили закон о приостановке зарплат государственным служащим до 1 января 2025 года. Согласно документу, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности, закон коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Пленарное заседание Госдумы проходит 16 ноября. В ходе мероприятия депутаты приняли решение увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года. По словам председателя думы Вячеслава Володина, такая мера позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона граждан РФ.