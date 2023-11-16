Госдума одобрила приостановку индексации зарплат госслужащих

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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Зарплаты госслужащих не будут индексироваться до 2025 года Фото:

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы.

Депутаты полностью одобрили закон о приостановке зарплат государственным служащим до 1 января 2025 года. Согласно документу, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности, закон коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.

Пленарное заседание Госдумы проходит 16 ноября. В ходе мероприятия депутаты приняли решение увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года. По словам председателя думы Вячеслава Володина, такая мера позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона граждан РФ.

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Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы. Депутаты полностью одобрили закон о приостановке зарплат государственным служащим до 1 января 2025 года. Согласно документу, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности, закон коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Пленарное заседание Госдумы проходит 16 ноября. В ходе мероприятия депутаты приняли решение увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года. По словам председателя думы Вячеслава Володина, такая мера позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона граждан РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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