ЦАХАЛ представил доказательства превращения больницы в Газе в базу террористов

23 ноября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использовали больницу как собственную базу Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Больница «Аш-Шифа» в секторе Газа стала базой палестинского движения ХАМАС. Данную информацию подтвердил директор госпиталя. Об этом следует из совместного заявления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы поддержи разведки (ИСА). «Директор больницы „Аш-Шифа“ в секторе Газа был задержан и передан для допроса в МАС после получения доказательств того, что больница „Шифа“ под его непосредственным руководством служила центром командования и управления ХАМАС», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что в туннелях под больницей ХАМАС использовали электроэнергию и ресурсы учреждения. В заявлении отметили, что в госпитале и на его территориях палестинское движение хранило большое количество оружия. После вторжения в Израиль 7 октября движение ХАМАС укрывалось в больнице и держало израильских заложников. Пресс-секретарь ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари назвал использование госпиталя ХАМАСом неопровержимой правдой. Он заявил, что Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением, а не с мирными жителями сектора Газа. Ранее армия обороны Израиля расширила наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщил, что больше 100 бойцов ХАМАС задержано и доставлено на допросы в Израиль, передает Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больница «Аш-Шифа» в секторе Газа стала базой палестинского движения ХАМАС. Данную информацию подтвердил директор госпиталя. Об этом следует из совместного заявления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы поддержи разведки (ИСА). «Директор больницы „Аш-Шифа“ в секторе Газа был задержан и передан для допроса в МАС после получения доказательств того, что больница „Шифа“ под его непосредственным руководством служила центром командования и управления ХАМАС», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что в туннелях под больницей ХАМАС использовали электроэнергию и ресурсы учреждения. В заявлении отметили, что в госпитале и на его территориях палестинское движение хранило большое количество оружия. После вторжения в Израиль 7 октября движение ХАМАС укрывалось в больнице и держало израильских заложников. Пресс-секретарь ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари назвал использование госпиталя ХАМАСом неопровержимой правдой. Он заявил, что Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением, а не с мирными жителями сектора Газа. Ранее армия обороны Израиля расширила наземную операцию в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщил, что больше 100 бойцов ХАМАС задержано и доставлено на допросы в Израиль, передает Life.