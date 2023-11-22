Израиль убил сына ливанского политика от «Хезболлы» в ходе удара ВВС

23 ноября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сын Мухаммеда Раада погиб во время атаки ВВС Израиля Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ударом ВВС израильской армии был убит сын ливанского политика от «Хезболлы». Об этом сообщил портал Аль-Нашра. «Четыре человека погибли, среди них сын Мухаммеда Раада — глава парламентской организации «Верность сопротивления», в которую входят депутаты от «Хезболлы», — говорится в сообщении . События произошли в поселке Бейт-Яхун на юге Ливана. Ракеты попали в один из домов. Какую-либо информацию давать в «Хезболле» отказались. Израиль уже предупредил ООН о возможности новой войны с Ливаном. ЦАХАЛ уже наносила удары по территории Ливана, напоминает RT. «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Бейрут в конфликт, уверен министр обороны Израиля Йоав Галант.

Ударом ВВС израильской армии был убит сын ливанского политика от «Хезболлы». Об этом сообщил портал Аль-Нашра. «Четыре человека погибли, среди них сын Мухаммеда Раада — глава парламентской организации «Верность сопротивления», в которую входят депутаты от «Хезболлы», — говорится в сообщении. События произошли в поселке Бейт-Яхун на юге Ливана. Ракеты попали в один из домов. Какую-либо информацию давать в «Хезболле» отказались. Израиль уже предупредил ООН о возможности новой войны с Ливаном. ЦАХАЛ уже наносила удары по территории Ливана, напоминает RT. «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Бейрут в конфликт, уверен министр обороны Израиля Йоав Галант.