На Украине заявили, что ВС РФ уничтожили половину энергообъектов страны

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Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что российские войска нанесли 271 удар по энергообъектам страны Фото:

Россия попала по энергообъектам Украины 271 раз. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждена половина всей энергосистемы страны.

«Мы говорим, что верифицировано у нас 271 попадание разного рода. Соответственно, есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью и не подлежат восстановлению», — заявил Галущенко в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что повреждено 50% энергосистемы Украины.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украина скоро будет непригодна для жизни. Дело в том, что энергетическая инфраструктура страны испытывает глубокий кризис.

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Россия попала по энергообъектам Украины 271 раз. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждена половина всей энергосистемы страны. «Мы говорим, что верифицировано у нас 271 попадание разного рода. Соответственно, есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью и не подлежат восстановлению», — заявил Галущенко в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что повреждено 50% энергосистемы Украины. Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украина скоро будет непригодна для жизни. Дело в том, что энергетическая инфраструктура страны испытывает глубокий кризис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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