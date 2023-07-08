На Украине заявили, что ВС РФ уничтожили половину энергообъектов страны

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что российские войска нанесли 271 удар по энергообъектам страны
Россия попала по энергообъектам Украины 271 раз. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждена половина всей энергосистемы страны.
«Мы говорим, что верифицировано у нас 271 попадание разного рода. Соответственно, есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью и не подлежат восстановлению», — заявил Галущенко в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что повреждено 50% энергосистемы Украины.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украина скоро будет непригодна для жизни. Дело в том, что энергетическая инфраструктура страны испытывает глубокий кризис.
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