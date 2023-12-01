В Госдуме заступились за женщин с икрой, задержанных на Красной площади

Депутат Метелев поддержал россиянок за фотосессию с икрой на Красной площади
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Своей фотосессией с икрой россиянки демонстрировали благополучие России, пояснил Артем Метелев Фото:

Россиянки, которые были задержаны на Красной площади за фотосессию с бутербродами с икрой, своими действиями демонстрировал благополучие России. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Метелев. Он добавил, что полицейским следует заняться настоящим нарушением общественного порядка.

«Считаю, что у полиции и так должно хватать хлопот. Свое внимание лучше направить на нарушение общественного порядка, а не случайных прохожих, которые, очевидно, таким перфомансом [с икрой на Красной площади] пытаются сказать всему миру: в России все в порядке, не дождетесь», — сказал Артем Метелев в беседе с «Газетой.ру».

В ноябре на Красной площади задержали двух россиянок во время фотосессии на Красной площади. Они фотографировались в шубе, держа в руках большой бутерброд с красной икрой. Было также опубликовано видео, на котором видно, как полицейский ссылаясь на «54 статью», говорит о том, что именно с икрой фотографироваться на Красной площади «запрещено». Далее женщин попросили пройти в отделение, но спустя пару часов их отпустили.

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Россиянки, которые были задержаны на Красной площади за фотосессию с бутербродами с икрой, своими действиями демонстрировал благополучие России. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Метелев. Он добавил, что полицейским следует заняться настоящим нарушением общественного порядка. «Считаю, что у полиции и так должно хватать хлопот. Свое внимание лучше направить на нарушение общественного порядка, а не случайных прохожих, которые, очевидно, таким перфомансом [с икрой на Красной площади] пытаются сказать всему миру: в России все в порядке, не дождетесь», — сказал Артем Метелев в беседе с «Газетой.ру». В ноябре на Красной площади задержали двух россиянок во время фотосессии на Красной площади. Они фотографировались в шубе, держа в руках большой бутерброд с красной икрой. Было также опубликовано видео, на котором видно, как полицейский ссылаясь на «54 статью», говорит о том, что именно с икрой фотографироваться на Красной площади «запрещено». Далее женщин попросили пройти в отделение, но спустя пару часов их отпустили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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