Правительство намерено повысить первоначальный взнос по ипотеке

Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Об этом на выставке-форуме «Россия» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — сказал Хуснуллин, передает ТАСС. По его словам, увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек.
Ранее Центробанк призвал к повышению ставок по льготной ипотеке. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указано в обзоре финансовой стабильности Банка России. Уточняется, что подобная ситуация несет риски как для заемщиков, так и для банков.
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