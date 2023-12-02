Правительство намерено повысить первоначальный взнос по ипотеке

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Хуснуллин рассказал о планах увеличить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек Фото:

Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Об этом на выставке-форуме «Россия» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — сказал Хуснуллин, передает ТАСС. По его словам, увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек.

Ранее Центробанк призвал к повышению ставок по льготной ипотеке. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указано в обзоре финансовой стабильности Банка России. Уточняется, что подобная ситуация несет риски как для заемщиков, так и для банков.

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Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Об этом на выставке-форуме «Россия» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — сказал Хуснуллин, передает ТАСС. По его словам, увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек. Ранее Центробанк призвал к повышению ставок по льготной ипотеке. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указано в обзоре финансовой стабильности Банка России. Уточняется, что подобная ситуация несет риски как для заемщиков, так и для банков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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