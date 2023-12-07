В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток

Daily Mail: Путин приветствовал чиновников ОАЭ, но «пренебрег» послом Британии

07 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Путин тепло пожал руки чиновникам по прибытии в ОАЭ, написали в британской газете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал чиновников ОАЭ во время визита на Ближний Восток. Об этом написала британская газета Daily Mail, указав на то, что ранее российский лидер держался на расстоянии с послом Великобритании из-за соблюдения санитарных норм. «Путин тепло пожимает руки чиновникам по прибытии в ОАЭ после того, как странно отказался подойти ближе чем на 70 футов к британскому послу на мероприятии в Кремле», — говорится в материале газеты. Отмечается, что президент объяснил свою позицию соблюдением санитарных норм и угрозой распространения COVID, однако в статье назвали действия Путина пренебрежительными. Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря, передает « МК.RU ». Он провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал чиновников ОАЭ во время визита на Ближний Восток. Об этом написала британская газета Daily Mail, указав на то, что ранее российский лидер держался на расстоянии с послом Великобритании из-за соблюдения санитарных норм. «Путин тепло пожимает руки чиновникам по прибытии в ОАЭ после того, как странно отказался подойти ближе чем на 70 футов к британскому послу на мероприятии в Кремле», — говорится в материале газеты. Отмечается, что президент объяснил свою позицию соблюдением санитарных норм и угрозой распространения COVID, однако в статье назвали действия Путина пренебрежительными. Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря, передает «МК.RU». Он провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.