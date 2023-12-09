Генпрокурор Краснов рассказал, как коррумпированные чиновники реагируют на проверки

Генпрокурор Краснов: чиновники увольняются из-за антикоррупционных проверок
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Игорь Краснов сообщил, что чиновники стремятся уходить по собственному желанию Фото:

Чиновники покидают свои посты по собственному желанию во время антикоррупционных проверок, чтобы избежать увольнения «с волчьим билетом». Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Да нередки случаи, когда проверяемые лица, почуяв запах жареного, стремятся уйти по собственному желанию в надежде избежать увольнения с волчьим билетом» — заявил Краснов в беседе с RT. Он рассказал о примере с министром образования и науки, который во время антикоррупционной проверки подал в отставку, завершив успешную карьеру.

Краснов отметил, что главной причиной такого решения стало желание избежать ответственности за оказание преференций частному детскому саду, в котором учредителем был его отец, а генеральным директором и главным бухгалтером — сестра. По его словам, суд одобрил расторжение трудового договора.

Ранее Краснов сообщил, что почти десять тысяч коррупционеров, в том числе высокопоставленных чиновников, поймали и привлекли к ответственности в России за последние полгода, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Генпрокуратура реализует принцип неотвратимости наказания.

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Чиновники покидают свои посты по собственному желанию во время антикоррупционных проверок, чтобы избежать увольнения «с волчьим билетом». Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Да нередки случаи, когда проверяемые лица, почуяв запах жареного, стремятся уйти по собственному желанию в надежде избежать увольнения с волчьим билетом» — заявил Краснов в беседе с RT. Он рассказал о примере с министром образования и науки, который во время антикоррупционной проверки подал в отставку, завершив успешную карьеру. Краснов отметил, что главной причиной такого решения стало желание избежать ответственности за оказание преференций частному детскому саду, в котором учредителем был его отец, а генеральным директором и главным бухгалтером — сестра. По его словам, суд одобрил расторжение трудового договора. Ранее Краснов сообщил, что почти десять тысяч коррупционеров, в том числе высокопоставленных чиновников, поймали и привлекли к ответственности в России за последние полгода, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Генпрокуратура реализует принцип неотвратимости наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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