Тренер «Спартака» наругал футболиста Соболева за отсутствие шапки

Александр Соболев не хочет носить шапку из-за своей прически, пошутил Владимир Слишкович
Тренер футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович заявил, что несколько футболистов в команде заболели. Он пошутил над нападающим Александром Соболевым, отметив, что спортсмен не носит шапку из-за своей прически.
«Соболев думает, что у него хорошая прическа и не хочет носить шапку. Бывает такое, что вирус появляется в команде. По этой причине некоторые не играли», — заявил Слишкович. Его слова приводит
Ранее спортивные клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Александр Соболев отсутствовал на игре.
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