Тренер «Спартака» наругал футболиста Соболева за отсутствие шапки

09 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Александр Соболев не хочет носить шапку из-за своей прически, пошутил Владимир Слишкович Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Тренер футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович заявил, что несколько футболистов в команде заболели. Он пошутил над нападающим Александром Соболевым, отметив, что спортсмен не носит шапку из-за своей прически. «Соболев думает, что у него хорошая прическа и не хочет носить шапку. Бывает такое, что вирус появляется в команде. По этой причине некоторые не играли», — заявил Слишкович. Его слова приводит Sport24.ru . Ранее спортивные клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Александр Соболев отсутствовал на игре.

Тренер футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович заявил, что несколько футболистов в команде заболели. Он пошутил над нападающим Александром Соболевым, отметив, что спортсмен не носит шапку из-за своей прически. «Соболев думает, что у него хорошая прическа и не хочет носить шапку. Бывает такое, что вирус появляется в команде. По этой причине некоторые не играли», — заявил Слишкович. Его слова приводит Sport24.ru. Ранее спортивные клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Александр Соболев отсутствовал на игре.