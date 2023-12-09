Тренер «Спартака» наругал футболиста Соболева за отсутствие шапки

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Александр Соболев не хочет носить шапку из-за своей прически, пошутил Владимир Слишкович Фото:

Тренер футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович заявил, что несколько футболистов в команде заболели. Он пошутил над нападающим Александром Соболевым, отметив, что спортсмен не носит шапку из-за своей прически.

«Соболев думает, что у него хорошая прическа и не хочет носить шапку. Бывает такое, что вирус появляется в команде. По этой причине некоторые не играли», — заявил Слишкович. Его слова приводит Sport24.ru.

Ранее спортивные клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Александр Соболев отсутствовал на игре.

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Тренер футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович заявил, что несколько футболистов в команде заболели. Он пошутил над нападающим Александром Соболевым, отметив, что спортсмен не носит шапку из-за своей прически. «Соболев думает, что у него хорошая прическа и не хочет носить шапку. Бывает такое, что вирус появляется в команде. По этой причине некоторые не играли», — заявил Слишкович. Его слова приводит Sport24.ru. Ранее спортивные клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью. Александр Соболев отсутствовал на игре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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