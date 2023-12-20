Россия отказалась вступать в Азиатскую конфедерацию футбола

20 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

РФС выступил против вступления в AFC Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров. «Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал Айдамиров, его слова цитирует ТАСС. Он добавил, что Россия — это Европа, поэтому РФС будет бороться за нее и победит. После начала спецоперации на Украине, в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. В сентябре текущего года глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято в конце года, передает LIFE.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров. «Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал Айдамиров, его слова цитирует ТАСС. Он добавил, что Россия — это Европа, поэтому РФС будет бороться за нее и победит. После начала спецоперации на Украине, в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. В сентябре текущего года глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято в конце года, передает LIFE.