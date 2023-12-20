Россия отказалась вступать в Азиатскую конфедерацию футбола

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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
РФС выступил против вступления в AFC Фото:

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

«Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал Айдамиров, его слова цитирует ТАСС. Он добавил, что Россия — это Европа, поэтому РФС будет бороться за нее и победит.

После начала спецоперации на Украине, в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. В сентябре текущего года глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято в конце года, передает LIFE.

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Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров. «Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал Айдамиров, его слова цитирует ТАСС. Он добавил, что Россия — это Европа, поэтому РФС будет бороться за нее и победит. После начала спецоперации на Украине, в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. В сентябре текущего года глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято в конце года, передает LIFE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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