Росгвардия получила право формировать собственные добровольческие отряды

25 декабря 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Росгвардия сможет сама управлять своими добровольческими формированиями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росгвардия может иметь свои добровольческие формирования, как это делает Минобороны. Она будет заниматься их организацией, задачами и прекращением действия отрядов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на сайте правовых актов. «Добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией», — говорится в документе. Отмечается, что граждане могут вступить в эти формирования, если заключат контракт. Они получат такой же объем социальных гарантий, компенсаций и льгот, который предоставляется добровольческим формированиям Минобороны РФ. Перед Росгвардией будет стоять денежное содержание данных формирований. Размеры их зарплат будут не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту. А также не ниже тех служащих, которые занимают такие же воинские должности. Ранее сообщалось, что добровольцев Росгвардии освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за безвозмездную помощь. Соответствующий закон одобрила Госдума. Он распространяет на добровольцев такие же налоговые льготы, которые уже предоставляются добровольцам ВС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Росгвардия может иметь свои добровольческие формирования, как это делает Минобороны. Она будет заниматься их организацией, задачами и прекращением действия отрядов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на сайте правовых актов. «Добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией», — говорится в документе. Отмечается, что граждане могут вступить в эти формирования, если заключат контракт. Они получат такой же объем социальных гарантий, компенсаций и льгот, который предоставляется добровольческим формированиям Минобороны РФ. Перед Росгвардией будет стоять денежное содержание данных формирований. Размеры их зарплат будут не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту. А также не ниже тех служащих, которые занимают такие же воинские должности. Ранее сообщалось, что добровольцев Росгвардии освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за безвозмездную помощь. Соответствующий закон одобрила Госдума. Он распространяет на добровольцев такие же налоговые льготы, которые уже предоставляются добровольцам ВС РФ.