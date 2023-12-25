В РФ продукты сопроводят данными о сахаре, соли и трансжирах

26 декабря 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Ознакомиться с информацией о составе можно будет в приложении «Честный знак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественники обратились в Роспотребнадзор с просьбой разместить в системе «Честный знак» информацию о содержании сахара, соли и трансжиров в продуктах относительно суточной нормы. В ведомстве инициативу поддержали. «Общественники предлагают информировать покупателей о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ от суточной нормы потребления. Речь идет о сахаре, соли, насыщенных жирных кислотах и <…> демонстрировать ее в приложении „Честный знак“. Роспотребнадзор поддержал инициативу», — передают «Известия» содержание документа общественников. Избыточное содержание вышеперечисленных продуктов негативно влияет на здоровье людей. Цветовые маркеры в приложении системы маркировки позволят потребителям делать выбор в пользу правильного питания. Общественники считают, что это может сократить количество неинфекционных заболеваний. Правительство прорабатывает вопрос о появлении на продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ соответствующей маркировки. Согласно рекомендациям ВОЗ, это относится к мясной продукции, сделанной при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к вредным продуктам могут отнести сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, гамбургеры, картошку фри, любое мясо, приготовленное на гриле или на костре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественники обратились в Роспотребнадзор с просьбой разместить в системе «Честный знак» информацию о содержании сахара, соли и трансжиров в продуктах относительно суточной нормы. В ведомстве инициативу поддержали. «Общественники предлагают информировать покупателей о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ от суточной нормы потребления. Речь идет о сахаре, соли, насыщенных жирных кислотах и <…> демонстрировать ее в приложении „Честный знак“. Роспотребнадзор поддержал инициативу», — передают «Известия» содержание документа общественников. Избыточное содержание вышеперечисленных продуктов негативно влияет на здоровье людей. Цветовые маркеры в приложении системы маркировки позволят потребителям делать выбор в пользу правильного питания. Общественники считают, что это может сократить количество неинфекционных заболеваний. Правительство прорабатывает вопрос о появлении на продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ соответствующей маркировки. Согласно рекомендациям ВОЗ, это относится к мясной продукции, сделанной при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к вредным продуктам могут отнести сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, гамбургеры, картошку фри, любое мясо, приготовленное на гриле или на костре.