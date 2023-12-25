25 декабря 2023

В РФ продукты сопроводят данными о сахаре, соли и трансжирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, сахар
Ознакомиться с информацией о составе можно будет в приложении «Честный знак» Фото:

Общественники обратились в Роспотребнадзор с просьбой разместить в системе «Честный знак» информацию о содержании сахара, соли и трансжиров в продуктах относительно суточной нормы. В ведомстве инициативу поддержали.

«Общественники предлагают информировать покупателей о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ от суточной нормы потребления. Речь идет о сахаре, соли, насыщенных жирных кислотах и <…> демонстрировать ее в приложении „Честный знак“. Роспотребнадзор поддержал инициативу», — передают «Известия» содержание документа общественников.

Избыточное содержание вышеперечисленных продуктов негативно влияет на здоровье людей. Цветовые маркеры в приложении системы маркировки позволят потребителям делать выбор в пользу правильного питания. Общественники считают, что это может сократить количество неинфекционных заболеваний.

Правительство прорабатывает вопрос о появлении на продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ соответствующей маркировки. Согласно рекомендациям ВОЗ, это относится к мясной продукции, сделанной при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к вредным продуктам могут отнести сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, гамбургеры, картошку фри, любое мясо, приготовленное на гриле или на костре.

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Общественники обратились в Роспотребнадзор с просьбой разместить в системе «Честный знак» информацию о содержании сахара, соли и трансжиров в продуктах относительно суточной нормы. В ведомстве инициативу поддержали. «Общественники предлагают информировать покупателей о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ от суточной нормы потребления. Речь идет о сахаре, соли, насыщенных жирных кислотах и <…> демонстрировать ее в приложении „Честный знак“. Роспотребнадзор поддержал инициативу», — передают «Известия» содержание документа общественников. Избыточное содержание вышеперечисленных продуктов негативно влияет на здоровье людей. Цветовые маркеры в приложении системы маркировки позволят потребителям делать выбор в пользу правильного питания. Общественники считают, что это может сократить количество неинфекционных заболеваний. Правительство прорабатывает вопрос о появлении на продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ соответствующей маркировки. Согласно рекомендациям ВОЗ, это относится к мясной продукции, сделанной при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к вредным продуктам могут отнести сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, гамбургеры, картошку фри, любое мясо, приготовленное на гриле или на костре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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