В ГД внесли законопроект о лимите в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

В Госдуму внесли законопроект о введении лимита для банковских переводов граждан без открытия счета. Лимит составляет 100 тысяч рублей в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента.
«Абзац первый пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ дополнить словами „на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей“», — написано в
Авторы считают, что это поможет снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас максимальная сумма такого перевода на предусмотрена.
Ранее URA.RU рассказывало, что правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета. Сейчас проект внесен в Госдуму.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.