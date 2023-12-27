27 декабря 2023

В ГД внесли законопроект о лимите в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

В ГД внесли проект о лимите в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
© Служба новостей «URA.RU»
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Лимит перевода будет составлять 100 тысяч рублей в случае проведения упрощенной идентификации Фото:

В Госдуму внесли законопроект о введении лимита для банковских переводов граждан без открытия счета. Лимит составляет 100 тысяч рублей в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Абзац первый пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ дополнить словами „на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей“», — написано в проекте закона.

Авторы считают, что это поможет снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас максимальная сумма такого перевода на предусмотрена.

Ранее URA.RU рассказывало, что правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета. Сейчас проект внесен в Госдуму.

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В Госдуму внесли законопроект о введении лимита для банковских переводов граждан без открытия счета. Лимит составляет 100 тысяч рублей в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента. «Абзац первый пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ дополнить словами „на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей“», — написано в проекте закона. Авторы считают, что это поможет снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас максимальная сумма такого перевода на предусмотрена. Ранее URA.RU рассказывало, что правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета. Сейчас проект внесен в Госдуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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