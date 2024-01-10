В РФ упростят передачу иностранных активов отечественным структурам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, евро, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, валюта, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Укрупнение бизнеса сейчас может во многом происходить за счет выкупа Фото:

В России хотят упростить передачу иностранных активов отечественным структурам. Об этом рассказал эксперт из S&K Вертикаль Борис Романов, комментируя законопроект, внесенный федеральной антимонопольной службой об усилении контроля за сделками на финансовом рынке.

«Укрупнение бизнеса сейчас может во многом происходить за счет выкупа действующего в стране бизнеса у его иностранного владельца», — приводит слова Бориса Романова «Известия». По его мнению, у РФ несколько финансовых организаций с зарубежными бенефициарами.

Романов считает, что приход в Россию новых иностранных компаний, которые готовы выкупить бизнес в стране, маловероятна. Согласно законопроекта, Банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать со службой покупку даже небольших конкурентов.

В начале декабря 2023 года «Лукойлу» разрешили купить 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Ltd, напоминает RT. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России хотят упростить передачу иностранных активов отечественным структурам. Об этом рассказал эксперт из S&K Вертикаль Борис Романов, комментируя законопроект, внесенный федеральной антимонопольной службой об усилении контроля за сделками на финансовом рынке. «Укрупнение бизнеса сейчас может во многом происходить за счет выкупа действующего в стране бизнеса у его иностранного владельца», — приводит слова Бориса Романова «Известия». По его мнению, у РФ несколько финансовых организаций с зарубежными бенефициарами. Романов считает, что приход в Россию новых иностранных компаний, которые готовы выкупить бизнес в стране, маловероятна. Согласно законопроекта, Банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать со службой покупку даже небольших конкурентов. В начале декабря 2023 года «Лукойлу» разрешили купить 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Ltd, напоминает RT. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...