В РФ упростят передачу иностранных активов отечественным структурам

Укрупнение бизнеса сейчас может во многом происходить за счет выкупа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России хотят упростить передачу иностранных активов отечественным структурам. Об этом рассказал эксперт из S&K Вертикаль Борис Романов, комментируя законопроект, внесенный федеральной антимонопольной службой об усилении контроля за сделками на финансовом рынке.

«Укрупнение бизнеса сейчас может во многом происходить за счет выкупа действующего в стране бизнеса у его иностранного владельца», — приводит слова Бориса Романова «Известия». По его мнению, у РФ несколько финансовых организаций с зарубежными бенефициарами.

Романов считает, что приход в Россию новых иностранных компаний, которые готовы выкупить бизнес в стране, маловероятна. Согласно законопроекта, Банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать со службой покупку даже небольших конкурентов.

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