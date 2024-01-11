Минфин возобновит продажу валюты

11 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Нефтегазовые доходы бюджета за декабрь снизились на 199,9 млрд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 15 января Минфин перейдет к продажам валюты. Это связано с тем, что за период декабря 2023 года нефтегазовые доходы бюджета оказались на 199,9 млрд ниже, чем прогнозировалось. Об этом говорится на официальном сайте министерства. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило -199,9 млрд рублей», — говорится на сайте Минфина . Отмечается, что такая величина обусловлена корректировкой налогового законодательства, в том числе в части акциза на нефтяное сырье, которое отправлено на переработку. Корректировка заключается в подаче соответствующих уточненных налоговых деклараций. Ранее сообщалось, что по сравнению с 2022 годом нефтегазовые доходы России снизились на 22,8%. Они составили 8,2 миллиарда рублей. Как отмечает Минфин, это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа и с высокой базой сравнения прошлого года.

С 15 января Минфин перейдет к продажам валюты. Это связано с тем, что за период декабря 2023 года нефтегазовые доходы бюджета оказались на 199,9 млрд ниже, чем прогнозировалось. Об этом говорится на официальном сайте министерства. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило -199,9 млрд рублей», — говорится на сайте Минфина. Отмечается, что такая величина обусловлена корректировкой налогового законодательства, в том числе в части акциза на нефтяное сырье, которое отправлено на переработку. Корректировка заключается в подаче соответствующих уточненных налоговых деклараций. Ранее сообщалось, что по сравнению с 2022 годом нефтегазовые доходы России снизились на 22,8%. Они составили 8,2 миллиарда рублей. Как отмечает Минфин, это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа и с высокой базой сравнения прошлого года.