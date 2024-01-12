Журналисты Daily Mail раскрыли подробности смерти Елизаветы II

Принц Чарльз, который ныне является королем Великобритании под именем Карл III, перед смертью королевы Елизаветы II провел у ее постели час. Затем он отправился по грибы и именно в этот момент глава Британии скончалась во сне. Он находился в дороге, когда ему сообщили о ее смерти. Об этом сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.
«Чарльз, который приехал в Балморал из Дамфрис-Хауса в Шотландии, когда узнал, что здоровье его матери ухудшается, провел час с королевой Елизаветой перед ее смертью вместе со своей женой Камиллой. Затем тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы <…> позволяя своей сестре, принцессе Анне, и другим проводить с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти [своей матери], когда сотрудник впервые назвал его „Ваше Величество“», —
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Похороны посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была.
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