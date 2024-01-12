Журналисты Daily Mail раскрыли подробности смерти Елизаветы II

Daily Mail: Елизавета II умерла во сне

13 января 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Елизавета II скончалась во сне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Принц Чарльз, который ныне является королем Великобритании под именем Карл III, перед смертью королевы Елизаветы II провел у ее постели час. Затем он отправился по грибы и именно в этот момент глава Британии скончалась во сне. Он находился в дороге, когда ему сообщили о ее смерти. Об этом сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга. «Чарльз, который приехал в Балморал из Дамфрис-Хауса в Шотландии, когда узнал, что здоровье его матери ухудшается, провел час с королевой Елизаветой перед ее смертью вместе со своей женой Камиллой. Затем тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы <…> позволяя своей сестре, принцессе Анне, и другим проводить с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти [своей матери], когда сотрудник впервые назвал его „Ваше Величество“», — передают авторы газеты. Также из материала уточняется, что Елизавета II умерла во сне. Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Похороны посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была.

Принц Чарльз, который ныне является королем Великобритании под именем Карл III, перед смертью королевы Елизаветы II провел у ее постели час. Затем он отправился по грибы и именно в этот момент глава Британии скончалась во сне. Он находился в дороге, когда ему сообщили о ее смерти. Об этом сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга. «Чарльз, который приехал в Балморал из Дамфрис-Хауса в Шотландии, когда узнал, что здоровье его матери ухудшается, провел час с королевой Елизаветой перед ее смертью вместе со своей женой Камиллой. Затем тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы <…> позволяя своей сестре, принцессе Анне, и другим проводить с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти [своей матери], когда сотрудник впервые назвал его „Ваше Величество“», — передают авторы газеты. Также из материала уточняется, что Елизавета II умерла во сне. Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Похороны посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была.