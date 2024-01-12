12 января 2024

Журналисты Daily Mail раскрыли подробности смерти Елизаветы II

Daily Mail: Елизавета II умерла во сне
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Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Елизавета II скончалась во сне Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Принц Чарльз, который ныне является королем Великобритании под именем Карл III, перед смертью королевы Елизаветы II провел у ее постели час. Затем он отправился по грибы и именно в этот момент глава Британии скончалась во сне. Он находился в дороге, когда ему сообщили о ее смерти. Об этом сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

«Чарльз, который приехал в Балморал из Дамфрис-Хауса в Шотландии, когда узнал, что здоровье его матери ухудшается, провел час с королевой Елизаветой перед ее смертью вместе со своей женой Камиллой. Затем тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы <…> позволяя своей сестре, принцессе Анне, и другим проводить с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти [своей матери], когда сотрудник впервые назвал его „Ваше Величество“», — передают авторы газеты. Также из материала уточняется, что Елизавета II умерла во сне.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Похороны посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была.

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Принц Чарльз, который ныне является королем Великобритании под именем Карл III, перед смертью королевы Елизаветы II провел у ее постели час. Затем он отправился по грибы и именно в этот момент глава Британии скончалась во сне. Он находился в дороге, когда ему сообщили о ее смерти. Об этом сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга. «Чарльз, который приехал в Балморал из Дамфрис-Хауса в Шотландии, когда узнал, что здоровье его матери ухудшается, провел час с королевой Елизаветой перед ее смертью вместе со своей женой Камиллой. Затем тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы <…> позволяя своей сестре, принцессе Анне, и другим проводить с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти [своей матери], когда сотрудник впервые назвал его „Ваше Величество“», — передают авторы газеты. Также из материала уточняется, что Елизавета II умерла во сне. Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Похороны посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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