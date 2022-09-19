В Лондоне сообщили о завершении церемонии похорон Елизаветы II

Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II похоронена в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
«Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в Мемориальной часовне короля Георга VI», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Уточняется, что перед этим прошли частные похороны под руководством декана Виндзора.
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Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II похоронена в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца. «Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в Мемориальной часовне короля Георга VI», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Уточняется, что перед этим прошли частные похороны под руководством декана Виндзора. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании. Государственные похороны Елизаветы II посетили две тысячи человек. Политолог Сергей Марков предрек Британии серьезные изменения в связи со смертью королевы.