19 сентября 2022

В Лондоне сообщили о завершении церемонии похорон Елизаветы II

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Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Королеву Елизавету II похоронили в часовне Георга VI рядом с ее супругом Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II похоронена в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в Мемориальной часовне короля Георга VI», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Уточняется, что перед этим прошли частные похороны под руководством декана Виндзора.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании. Государственные похороны Елизаветы II посетили две тысячи человек. Политолог Сергей Марков предрек Британии серьезные изменения в связи со смертью королевы.

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Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II похоронена в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца. «Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в Мемориальной часовне короля Георга VI», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Уточняется, что перед этим прошли частные похороны под руководством декана Виндзора. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании. Государственные похороны Елизаветы II посетили две тысячи человек. Политолог Сергей Марков предрек Британии серьезные изменения в связи со смертью королевы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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