В Лондоне сообщили о завершении церемонии похорон Елизаветы II

20 сентября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Королеву Елизавету II похоронили в часовне Георга VI рядом с ее супругом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II похоронена в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца. «Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в Мемориальной часовне короля Георга VI», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Уточняется, что перед этим прошли частные похороны под руководством декана Виндзора. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании. Государственные похороны Елизаветы II посетили две тысячи человек. Политолог Сергей Марков предрек Британии серьезные изменения в связи со смертью королевы.

Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II похоронена в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца. «Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в Мемориальной часовне короля Георга VI», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Уточняется, что перед этим прошли частные похороны под руководством декана Виндзора. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании. Государственные похороны Елизаветы II посетили две тысячи человек. Политолог Сергей Марков предрек Британии серьезные изменения в связи со смертью королевы.