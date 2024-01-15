Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы

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Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
По словам Кириллова, НИИ инфекционных болезней армии США не разрешали проводить этот эксперимент Фото:

В Минобороны РФ обеспокоены исследованиями вирусов натуральной оспы, которые проводят ученые в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами», — говорится в материалах брифинга Кириллова. Он добавил, что в этом случае речь идет об оценке вируса оспы обезьян как поражающего биологического агента.

Как заявил Кириллов, работа с этим вирусом разрешены только в государственном научном центре «Вектор» в РФ и в Центре по контролю заболеваемости в Штатах. Но при этом эксперименты были проведены сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США.

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В Минобороны РФ обеспокоены исследованиями вирусов натуральной оспы, которые проводят ученые в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами», — говорится в материалах брифинга Кириллова. Он добавил, что в этом случае речь идет об оценке вируса оспы обезьян как поражающего биологического агента. Как заявил Кириллов, работа с этим вирусом разрешены только в государственном научном центре «Вектор» в РФ и в Центре по контролю заболеваемости в Штатах. Но при этом эксперименты были проведены сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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