Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы

15 января 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

По словам Кириллова, НИИ инфекционных болезней армии США не разрешали проводить этот эксперимент Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минобороны РФ обеспокоены исследованиями вирусов натуральной оспы, которые проводят ученые в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами», — говорится в материалах брифинга Кириллова. Он добавил, что в этом случае речь идет об оценке вируса оспы обезьян как поражающего биологического агента. Как заявил Кириллов, работа с этим вирусом разрешены только в государственном научном центре «Вектор» в РФ и в Центре по контролю заболеваемости в Штатах. Но при этом эксперименты были проведены сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США.

В Минобороны РФ обеспокоены исследованиями вирусов натуральной оспы, которые проводят ученые в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами», — говорится в материалах брифинга Кириллова. Он добавил, что в этом случае речь идет об оценке вируса оспы обезьян как поражающего биологического агента. Как заявил Кириллов, работа с этим вирусом разрешены только в государственном научном центре «Вектор» в РФ и в Центре по контролю заболеваемости в Штатах. Но при этом эксперименты были проведены сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США.