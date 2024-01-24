Где отдохнуть с ребенком зимой в России

Эксперты tutu: Кудыкина гора и калужский этнопарк подойдут для отдыха с детьми

24 января 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

С ребенком можно отдохнуть на зимних курортах под открытым небом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Одним из мест, в котором можно отдохнуть вместе с ребенком зимой, является этнографический парк-музей под открытым небом «Этномир» в Калужской области, но есть и другие места для интересного времяпрепровождения. Об этом рассказали эксперты сервиса tutu. «Этномир» в Калужской области подойдет для короткой поездки семьям, которые живут в Москве или Московской области. Это большой этнографический парк-музей под открытым небом, где посетители узнают о быте разных народов», — передает слова экспертов « Газета.ru ». Они добавили, что посетители могут познакомиться с бытом разных народов, посетить мастерские и узнать о различных ремеслах. Другим интересным вариантом является курорт «Охта-парк» в деревне Мистолово в Ленинградской области. Здесь можно кататься на коньках среди хвойных деревьев, наслаждаясь атмосферой гирлянд и отдыхать на мягких креслах. Фан-парк «Бобровый лог» в Красноярске предлагает катание на горных лыжах с инструктором и на кресельном подъемнике. Для более длительного путешествия рекомендуется посетить парк «Кудыкина гора» в селе Каменка (Липецкая область) или Саамскую деревню «Самь сыйт» в Мурманской области, заключили эксперты.

Одним из мест, в котором можно отдохнуть вместе с ребенком зимой, является этнографический парк-музей под открытым небом «Этномир» в Калужской области, но есть и другие места для интересного времяпрепровождения. Об этом рассказали эксперты сервиса tutu. «Этномир» в Калужской области подойдет для короткой поездки семьям, которые живут в Москве или Московской области. Это большой этнографический парк-музей под открытым небом, где посетители узнают о быте разных народов», — передает слова экспертов «Газета.ru». Они добавили, что посетители могут познакомиться с бытом разных народов, посетить мастерские и узнать о различных ремеслах. Другим интересным вариантом является курорт «Охта-парк» в деревне Мистолово в Ленинградской области. Здесь можно кататься на коньках среди хвойных деревьев, наслаждаясь атмосферой гирлянд и отдыхать на мягких креслах. Фан-парк «Бобровый лог» в Красноярске предлагает катание на горных лыжах с инструктором и на кресельном подъемнике. Для более длительного путешествия рекомендуется посетить парк «Кудыкина гора» в селе Каменка (Липецкая область) или Саамскую деревню «Самь сыйт» в Мурманской области, заключили эксперты.