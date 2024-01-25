На Сахалине аэропорт закрыли на сутки из-за метели

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
На Сахалине с 23 января введен режим ЧС Фото:

Из-за сильной метели аэропорт в Южно-Сахалинске закрыт на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром „Южно-Сахалинск“ закрыт до 10.00 26 января», — говорится в сообщении в telegram-канале. Там уточнили, что из-за закрытия аэропорта, авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов.

23 января на Сахалин пришел мощный циклон с сильным снегопадом, ветром и метелью. В МЧС объявили экстренное предупреждение. Из-за метели нарушена работа транспорта, наблюдаются перебои с электричеством.

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Из-за сильной метели аэропорт в Южно-Сахалинске закрыт на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром „Южно-Сахалинск“ закрыт до 10.00 26 января», — говорится в сообщении в telegram-канале. Там уточнили, что из-за закрытия аэропорта, авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов. 23 января на Сахалин пришел мощный циклон с сильным снегопадом, ветром и метелью. В МЧС объявили экстренное предупреждение. Из-за метели нарушена работа транспорта, наблюдаются перебои с электричеством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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