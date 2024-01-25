На Сахалине аэропорт закрыли на сутки из-за метели

На Сахалине с 23 января введен режим ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сильной метели аэропорт в Южно-Сахалинске закрыт на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром „Южно-Сахалинск“ закрыт до 10.00 26 января», — говорится в сообщении в telegram-канале . Там уточнили, что из-за закрытия аэропорта, авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов.

23 января на Сахалин пришел мощный циклон с сильным снегопадом, ветром и метелью. В МЧС объявили экстренное предупреждение. Из-за метели нарушена работа транспорта, наблюдаются перебои с электричеством.