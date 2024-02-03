Захарова: Израиль утроил «шоу» вокруг «Би-2» во время важных переговоров с РФ

Израиль «устроил настоящее шоу» вокруг группы «Би-2», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она надеется, что те, кто советовал руководству МИД Израиля такие действия, просто пытались их подставить в вопросе сотрудничества с Россией на счет пленных.
«МИД Израиля устроил настоящее шоу [вокруг „Би-2“] ни к месту, ни ко времени. <…> Искренне хочется надеяться, что те, кто советовал руководству МИД Израиля подобные вещи, просто хотели их подставить», — сказала Захарова «
Российских журналистов не пускали на израильскую пресс-конференцию группы «Би-2». Она проходила с участием руководства МИД Израиля. В тот же день МИД РФ принимали их делегацию, где ее представители просили помощи через российские дипломатические связи для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками.
Ранее российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию группы «Би-2» в Тель-Авиве. Музыканты не обращали внимания на попытки заговорить с ними, а представитель МИД Израиля Исраэль Кац пытался разрешить ситуацию с пропуском, но рок-группа пригрозила отменой мероприятия.
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