Психолог назвал причины зависимости от денег

Дети из неблагополучных семей часто могут стремиться к достатку и богатству. Но такое стремление может превратиться в опасную зависимость от денег. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк.
«Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем», — передает слова Гуцалюка «Подмосковье сегодня». Он добавил, что подобная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, приводящую к поиску легких путей заработка и долговым обязательствам.
Такая зависимость влияет на отношения с близкими и качество коммуникации в семье. Если человек «берет» больше, чем отдает, отношение близких к нему может быть соответствующим, заключил Гуцалюк.
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