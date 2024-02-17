Психолог назвал причины зависимости от денег

Психолог Гуцалюк: детство в нищете может привести к денежной зависимости
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Чрезмерная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, заявил Илья Гуцалюк Фото:

Дети из неблагополучных семей часто могут стремиться к достатку и богатству. Но такое стремление может превратиться в опасную зависимость от денег. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк.

«Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем», — передает слова Гуцалюка «Подмосковье сегодня». Он добавил, что подобная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, приводящую к поиску легких путей заработка и долговым обязательствам.

Такая зависимость влияет на отношения с близкими и качество коммуникации в семье. Если человек «берет» больше, чем отдает, отношение близких к нему может быть соответствующим, заключил Гуцалюк.

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Дети из неблагополучных семей часто могут стремиться к достатку и богатству. Но такое стремление может превратиться в опасную зависимость от денег. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк. «Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем», — передает слова Гуцалюка «Подмосковье сегодня». Он добавил, что подобная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, приводящую к поиску легких путей заработка и долговым обязательствам. Такая зависимость влияет на отношения с близкими и качество коммуникации в семье. Если человек «берет» больше, чем отдает, отношение близких к нему может быть соответствующим, заключил Гуцалюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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