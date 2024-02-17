Психолог назвал причины зависимости от денег

Психолог Гуцалюк: детство в нищете может привести к денежной зависимости

17 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Чрезмерная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, заявил Илья Гуцалюк Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дети из неблагополучных семей часто могут стремиться к достатку и богатству. Но такое стремление может превратиться в опасную зависимость от денег. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк. «Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем», — передает слова Гуцалюка «Подмосковье сегодня». Он добавил, что подобная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, приводящую к поиску легких путей заработка и долговым обязательствам. Такая зависимость влияет на отношения с близкими и качество коммуникации в семье. Если человек «берет» больше, чем отдает, отношение близких к нему может быть соответствующим, заключил Гуцалюк.

Дети из неблагополучных семей часто могут стремиться к достатку и богатству. Но такое стремление может превратиться в опасную зависимость от денег. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк. «Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем», — передает слова Гуцалюка «Подмосковье сегодня». Он добавил, что подобная жажда денег может превратиться в деструктивную зависимость, приводящую к поиску легких путей заработка и долговым обязательствам. Такая зависимость влияет на отношения с близкими и качество коммуникации в семье. Если человек «берет» больше, чем отдает, отношение близких к нему может быть соответствующим, заключил Гуцалюк.