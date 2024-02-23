Латвия приостановила лицензии спортсменов, выступивших на «Играх будущего» в РФ

Спортсмена из Латвии аннулировали лицензию из-за участия в «Играх будущего»Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила лицензии спортсменов, которые приняли участие в международных «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает официальный сайт федерации.
«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире Игры будущего, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — отмечается в сообщении федерации. Ранее Сейм Латвии законодательно запретил сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.
«Игры будущего» — это международные соревнования по фиджитал-спорту. В этом году они проходят в Казани. В открытии спортивного мероприятия лично принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила лицензии спортсменов, которые приняли участие в международных «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает официальный сайт федерации. «Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире Игры будущего, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — отмечается в сообщении федерации. Ранее Сейм Латвии законодательно запретил сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. «Игры будущего» — это международные соревнования по фиджитал-спорту. В этом году они проходят в Казани. В открытии спортивного мероприятия лично принимал участие президент РФ Владимир Путин.