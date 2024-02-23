Латвия приостановила лицензии спортсменов, выступивших на «Играх будущего» в РФ

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Игры будущего
Спортсмена из Латвии аннулировали лицензию из-за участия в «Играх будущего» Фото:

Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила лицензии спортсменов, которые приняли участие в международных «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире Игры будущего, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — отмечается в сообщении федерации. Ранее Сейм Латвии законодательно запретил сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.

«Игры будущего» — это международные соревнования по фиджитал-спорту. В этом году они проходят в Казани. В открытии спортивного мероприятия лично принимал участие президент РФ Владимир Путин.

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Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила лицензии спортсменов, которые приняли участие в международных «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает официальный сайт федерации. «Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире Игры будущего, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — отмечается в сообщении федерации. Ранее Сейм Латвии законодательно запретил сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. «Игры будущего» — это международные соревнования по фиджитал-спорту. В этом году они проходят в Казани. В открытии спортивного мероприятия лично принимал участие президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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