Глава Минобороны Украины пожаловался на Запад из-за потери территорий

Умеров: половина западного оружия не доставляется на Украину вовремя

25 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров заявил, что не всегда западные поставки приходят в полном объеме Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около половины от обещанного Западом вооружения не поставляется на Украину вовремя. В этом признался глава Минобороны Украины Рустем Умеров. «Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то сейчас 50% не поступает вовремя… Если то, что выделяется, не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит «РБК-Украина». По его словам, Украина делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Однако это пока не приносит плоды. Новость по теме Какие территории Россия освободила во второй год СВО: успехи российской армии. Карта Солдаты ВСУ уже много раз жаловались на снарядный голод, что замечали в России. Власти Украины требуют у Запада нарастить поставки. Однако в последнее время они снижаются. Так, США в 2024 году еще не приняли новый закон о помощи ВСУ. По словам президента Штатов Джо Байдена, у Украины осталось мало времени. На фоне проблем в ВСУ Россия развивает свое наступление. В феврале была освобождена Авдеевка и еще несколько населенных пунктов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что РФ бросила вызов всей промышленности НАТО.

Около половины от обещанного Западом вооружения не поставляется на Украину вовремя. В этом признался глава Минобороны Украины Рустем Умеров. «Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то сейчас 50% не поступает вовремя… Если то, что выделяется, не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит «РБК-Украина». По его словам, Украина делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Однако это пока не приносит плоды. Солдаты ВСУ уже много раз жаловались на снарядный голод, что замечали в России. Власти Украины требуют у Запада нарастить поставки. Однако в последнее время они снижаются. Так, США в 2024 году еще не приняли новый закон о помощи ВСУ. По словам президента Штатов Джо Байдена, у Украины осталось мало времени. На фоне проблем в ВСУ Россия развивает свое наступление. В феврале была освобождена Авдеевка и еще несколько населенных пунктов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что РФ бросила вызов всей промышленности НАТО.