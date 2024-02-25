Глава Минобороны Украины пожаловался на Запад из-за потери территорий

Около половины от обещанного Западом вооружения не поставляется на Украину вовремя. В этом признался глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то сейчас 50% не поступает вовремя… Если то, что выделяется, не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит «РБК-Украина».
По его словам, Украина делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Однако это пока не приносит плоды.
Солдаты ВСУ уже много раз жаловались на снарядный голод, что замечали в России. Власти Украины требуют у Запада нарастить поставки. Однако в последнее время они снижаются. Так, США в 2024 году еще не приняли новый закон о помощи ВСУ. По словам президента Штатов Джо Байдена, у Украины осталось мало времени.
На фоне проблем в ВСУ Россия развивает свое наступление. В феврале была освобождена Авдеевка и еще несколько населенных пунктов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что РФ бросила вызов всей промышленности НАТО.
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