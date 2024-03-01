Япония расширила санкционные списки против России

В черный список вошли организации и физлица Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Власти Японии расширили санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. В черный список вошли 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом говорится в официальном вестнике японского кабмина.

«Среди организаций, попавших в новые санкционные списки Японии, в частности, ФГУП „Атомфлот“, концерны „Калашников“, „Алмаз-Антей“, „Уралвагонзавод“, „Базальт“, Объединенная судостроительная корпорация», — указано в документе . Персональные ограничения страна ввела против сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.

Согласно списку, предусматривающему заморозку активов, введены ограничения против уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.

Япония уже объявляла о санкциях в отношении частных лиц и компаний из России. Тогда они коснулись 15 частных лиц, 9 компаний и организаций. В список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и восемь заместителей министра обороны РФ, передает MK.RU .

В другой санкционный список Японии попали спортсменка и политический деятель Алина Кабаева, родственники зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, передает телеканал 360.