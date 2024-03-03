WSJ: экономика может испытать «китайский шок» с наплывом дешевых товаров

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Южноуральский ТЛК. Челябинск., грузоперевозки, контейнер из китая
Мировой экономике грозит наплыв дешевых китайских товаров, пишет WSJ Фото:

Экономисты предрекают наступление второго «китайского шока» в мировой экономике, сопровождающегося наплывом дешевых товаров из Китая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Мировая экономика пережила в конце 1990-х и начале 2000-х „китайский шок“ — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Экономисты полагают, что скоро стоит ожидать повторение этого периода», — говорится в материале. Там добавили, что экспорт из Китая увеличивается, превышая внутренний спрос и поставляя большие объемы товаров на зарубежные рынки.

Это может негативно повлиять на западные страны, вызвав банкротство местных предприятий. В ответ на это страны введут тарифы на импорт из Китая и предпримут меры для поддержки своих отраслей, заключили эксперты.

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Экономисты предрекают наступление второго «китайского шока» в мировой экономике, сопровождающегося наплывом дешевых товаров из Китая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Мировая экономика пережила в конце 1990-х и начале 2000-х „китайский шок“ — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Экономисты полагают, что скоро стоит ожидать повторение этого периода», — говорится в материале. Там добавили, что экспорт из Китая увеличивается, превышая внутренний спрос и поставляя большие объемы товаров на зарубежные рынки. Это может негативно повлиять на западные страны, вызвав банкротство местных предприятий. В ответ на это страны введут тарифы на импорт из Китая и предпримут меры для поддержки своих отраслей, заключили эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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