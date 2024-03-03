WSJ: экономика может испытать «китайский шок» с наплывом дешевых товаров

03 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мировой экономике грозит наплыв дешевых китайских товаров, пишет WSJ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экономисты предрекают наступление второго «китайского шока» в мировой экономике, сопровождающегося наплывом дешевых товаров из Китая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Мировая экономика пережила в конце 1990-х и начале 2000-х „китайский шок“ — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Экономисты полагают, что скоро стоит ожидать повторение этого периода», — говорится в материале. Там добавили, что экспорт из Китая увеличивается, превышая внутренний спрос и поставляя большие объемы товаров на зарубежные рынки. Это может негативно повлиять на западные страны, вызвав банкротство местных предприятий. В ответ на это страны введут тарифы на импорт из Китая и предпримут меры для поддержки своих отраслей, заключили эксперты.

Экономисты предрекают наступление второго «китайского шока» в мировой экономике, сопровождающегося наплывом дешевых товаров из Китая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Мировая экономика пережила в конце 1990-х и начале 2000-х „китайский шок“ — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Экономисты полагают, что скоро стоит ожидать повторение этого периода», — говорится в материале. Там добавили, что экспорт из Китая увеличивается, превышая внутренний спрос и поставляя большие объемы товаров на зарубежные рынки. Это может негативно повлиять на западные страны, вызвав банкротство местных предприятий. В ответ на это страны введут тарифы на импорт из Китая и предпримут меры для поддержки своих отраслей, заключили эксперты.