В Петербурге задержали мужчин, снимавших ТЭЦ с кварокоптера

Росгвардия задержала мужчин, которые снимали Петербургскую ТЭЦ с кварокоптера
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое снимали ТЭЦ в Петербурге с БПЛА Фото:

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали мужчин, которые снимали ТЭЦ с квадрокоптера. Об этом заявила Росгвардия северо-западного округа в своем telegram-канале.

Персонал Автовской ТЭЦ воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. «На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории», — говорится в сообщении.

Росгвардия доставила задержанных, которые не имели разрешения на полет БПЛА, в отделение полиции. Для выяснения обстоятельств туже же был доставлен водитель такси, который подвез мужчин.

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В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали мужчин, которые снимали ТЭЦ с квадрокоптера. Об этом заявила Росгвардия северо-западного округа в своем telegram-канале. Персонал Автовской ТЭЦ воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. «На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории», — говорится в сообщении. Росгвардия доставила задержанных, которые не имели разрешения на полет БПЛА, в отделение полиции. Для выяснения обстоятельств туже же был доставлен водитель такси, который подвез мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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