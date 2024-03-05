В Петербурге задержали мужчин, снимавших ТЭЦ с кварокоптера

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали мужчин, которые снимали ТЭЦ с квадрокоптера. Об этом заявила Росгвардия северо-западного округа в своем telegram-канале.
Персонал Автовской ТЭЦ воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. «На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории», — говорится в сообщении.
Росгвардия доставила задержанных, которые не имели разрешения на полет БПЛА, в отделение полиции. Для выяснения обстоятельств туже же был доставлен водитель такси, который подвез мужчин.
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