08 марта 2024

Участника «голой вечеринки» оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ*

Блогера Славу Crazysuka оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ*
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Блогеру Славе Crazysuka предстоит выплатить штраф Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогера Слава Crazysuka, принимавшего участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, привлекли к административной ответственности по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Посещавшему „голую вечеринку“ Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили административное наказание», — рассказывает на своем сайте «Газета.Ru». Блогеру предстоит выплатить штраф, согласно статье, до 200 тысяч рублей как физическому лицу.

Блогер посетил мероприятие в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на «голой вечеринке» присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту, Оксану Самойлову, Джигана.

Лефортовский районный суд города Москвы счел, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*. Как поясняет RT пропаганда выразилась в распространении информации, направленной на формирование «нетрадиционных сексуальных установок», а также «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ

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Блогера Слава Crazysuka, принимавшего участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, привлекли к административной ответственности по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Газета.Ru». «Посещавшему „голую вечеринку“ Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили административное наказание», — рассказывает на своем сайте «Газета.Ru». Блогеру предстоит выплатить штраф, согласно статье, до 200 тысяч рублей как физическому лицу. Блогер посетил мероприятие в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на «голой вечеринке» присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту, Оксану Самойлову, Джигана. Лефортовский районный суд города Москвы счел, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*. Как поясняет RT пропаганда выразилась в распространении информации, направленной на формирование «нетрадиционных сексуальных установок», а также «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
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