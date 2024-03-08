Развлечения Знаменитости Участника «голой вечеринки» оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ* Блогера Славу Crazysuka оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ* 09 марта 2024 в 02:16 Размер текста - 17 + Блогеру Славе Crazysuka предстоит выплатить штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогера Слава Crazysuka, принимавшего участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, привлекли к административной ответственности по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Газета.Ru». «Посещавшему „голую вечеринку“ Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили административное наказание», — рассказывает на своем сайте « Газета.Ru» . Блогеру предстоит выплатить штраф, согласно статье, до 200 тысяч рублей как физическому лицу. Блогер посетил мероприятие в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на «голой вечеринке» присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту, Оксану Самойлову, Джигана. Лефортовский районный суд города Москвы счел, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*. Как поясняет RT пропаганда выразилась в распространении информации, направленной на формирование «нетрадиционных сексуальных установок», а также «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ Блогера Слава Crazysuka, принимавшего участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, привлекли к административной ответственности по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Газета.Ru». «Посещавшему „голую вечеринку“ Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили административное наказание», — рассказывает на своем сайте «Газета.Ru». Блогеру предстоит выплатить штраф, согласно статье, до 200 тысяч рублей как физическому лицу. Блогер посетил мероприятие в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на «голой вечеринке» присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту, Оксану Самойлову, Джигана. Лефортовский районный суд города Москвы счел, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*. Как поясняет RT пропаганда выразилась в распространении информации, направленной на формирование «нетрадиционных сексуальных установок», а также «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям